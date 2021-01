Ibrahimovic a Sky: "Si vede quando mancano giocatori d'esperienza, ma oggi non voglio avere scuse"

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky al termine di Milan-Atalanta:

Cosa non è andato bene oggi? "Oggi è mancato tanto. Sono mancate tante cose. Non voglio avere tante scuse, tutte le partite devi entrare per ottenere il risultato. Oggi non ci siamo riusciti. Ora l'importante è recuperare e pensare alla prossima partita".

Ridimensionamento? "Dopo oltre 30 partite averne perse solo due... Quando mancano tanti giocatori entrano giocatori che non hanno tanta esperienza e che hanno poche partite in Serie A si vede. Non è una scusa. Si lavora e si fanno sacrifici. Siamo campioni d'inverno ma non mi dà niente".

Sul derby di martedì: "Il bello è che la prossima è tra qualche giorno, avremo la possibilità di fare meglio. Ora dobbiamo recuperare e prepararsi bene".

Ti piacerebbe giocare con Ilicic? "Se gli metti del pressing vero per lui è difficile. Oggi ha avuto tanto spazio, poteva fare anche più gol. Anche per me è uguale. Se nessuno mi fa pressing anche per me è più facile".

Essere campioni d'inverno: "Siamo a metà, questo vuol dire che fino ad ora abbiamo fatto bene. Ora è il periodo più difficile con tante partite. Ora biosgna stare bene fisicamente".

Sulla fase offensiva: "Nel primo tempo mi sentivo solo, quando mi arriva il pallone uno mi deve stare vicino. Invece mi sentivo solo, ma può essere anche la pressione dell'Atalanta".

Su Mandzukic: "Non parla tanto, si vede. Ho provato a dirgli benvenuto in slavo, in italiano. Il Mister gli ha chiesto se voleva dire qualcosa alla squadra e ha detto di no. È uno di poche parole, molto serio e concentrato".

Come si reagisce? "Ora pensiamo alla prossima partita. Importante è recuperare bene, pensare positivo, imparare dagli errori che comunque non è un processo molto veloce".