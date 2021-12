Ibrahimovic lancia un messaggio: Zlatan si sente ancora vivo e vuole il rinnovo

Il Milan è pronto a riconfermare il suo fuoriclasse: Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese continua a divertirsi e, come confermato da lui stesso più volte dal suo ritorno in rossonero due anni fa, questo progetto, questa società e questa squadra lo fanno ancora divertire, lui si vuole sentire ancora vivo e giovane e grazie al lavoro di Pioli è ancora centrale nei piani del club di Via Aldo Rossi. Il Milan è tornato a lottare per obiettivi importanti proprio con Ibrahimovic, che non si è mai nascosto, parlando di una squadra giovane, forte e competitiva per il primo posto in classifica che varrebbe lo scudetto. Scudetto che in casa Milan manca dal 2011, con Ibrahomovic a guidare l'attacco rossonero. Il calcio ci ha sempre regalato grandi storie, come quella di Junior Messias, passato in pochi anni dai campi di eccellenza all'esordio con gol in Champions League con la gloriosa maglia rossonera, e il ritorno del titolo di 'Campioni d'Italia' dalla parte milanista di Milano, con Zlatan ancora una volta al centro dell'attacco, sarebbe una storia incredibile.

RINNOVO, SI FA? - Nella solita intervista post partita, nel successo per 3-0 contro il Genoa, Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro sul proprio futuro ai microfoni di Sky Sport: "Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova (Pioli, ndr), rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato". Zlatan ha lanciato un messaggio importante alla società rossonera. Nella sua testa i piani sono ben organizzati: molti pensavano, e magari pensano ancora, che questo possa essere l'ultimo anno di Zlatan non solo in rossonero, ma nel calcio giocato. Le intenzioni dello svedese, però, sono completamente diverse: il classe '81 si sente ancora protagonista e per questo parlerà con la dirigenza per il rinnovo del proprio contratto. Da parte del club, comunque, c'è sempre massima apertura per parlare della situazione contrattuale di Zlatan, proprio come lo scorso anno.