Ibrahimovic: "Mi godo questo trofeo, se starò bene non è stata la mia ultima partita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Sassuolo-Milan, soffermandosi sul proprio futuro e sullo Scudetto vinto: "E' la mia soddisfazione più grande. Quando sono tornato, in conferenza stampa ho detto che avrei riportato il Milan al top. In tanti ridevano e invece ora siamo qui che abbiamo vinto lo scudetto. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ma niente è impossibile. Ho sofferto tanto quest'anno, parlerò nei prossimi giorni, ma mi voglio godere questo trofeo. Prima devo fare qualcosa per stare bene. Se starò bene non è stata la mia ultima partita. Se mi devo operare? Vediamo..."