Ibrahimovic-Milan, lo svedese darà una risposta entro 24-48 ore

La risposta di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe arrivare entro questa settimana. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, lo svedese darà una risposta alla proposta del Milan entro uno, massimo due giorni: i rossoneri – che pensano di aver fatto tutto il possibile e sperano nel sì dell’attaccante – non hanno ancora però programmato il suo arrivo in Italia perché non hanno in mano nulla di certo e scritto da parte di Ibrahimovic.

Ore/giorni decisivi dunque per il futuro di Ibrahimovic, che presto darà una risposta alla proposta rossonera. Che aspettano, sperando di poter nuovamente riabbracciare l’attaccante svedese, attualmente libero dopo la fine dell’avventura con i Galaxy in MLS.