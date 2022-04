Il brand Milan è il primo in Italia e tra i migliori al mondo: i dettagli dell'analisi You Gov

MilanNews.it

Il lavoro fatto nelle ultime stagioni dal Milan va aldilà del calcio giocato e del campo. La società rossonera è cresciuta moltissimo anche a livello di immagine, facendo registrare risultati molto positivi nelle analisi che l’autorevole gruppo di analisi e ricerche di mercato YouGov ha pubblicato nel suo studio “FootballIndex”, che restituisce annualmente una graduatoria riguardo a come vengono percepiti in vari brand calcistici nel mondo.

In Italia...

Lo studio di YouGov si concentra su precisi parametri per calcolare il punteggio di un brand, come la qualità di giocatori e staff, la gestione a livello aziendale, la cultura del tifo, la tradizione e l’espressione di un gioco avvincente. Specialmente gli aspetti legati a tifoseria e storia hanno sempre mantenuto alto l’appeal del Milan anche durante gli anni più difficili della storia recente rossonere, tanto che in Italia il marchio rossonero è sempre rimasto in voga e nello studio di quest’anno si trova al primo posto. Come se non bastasse, il punteggio redatto dal YouGov è aumentato dal 20.9 dell’anno scorso al 21.2 di oggi, confermando un trend crescente.

...e nel mondo

Ma non solo Italia, il nome del Milan va fortissimo anche nel resto del mondo e specialmente in due paesi dai mercati molto rilevanti come USA e Cina. In America, il Milan si posiziona in ottava posizione dietro ai maggiori club inglesi, i due principali spagnoli e il Bayern, con un punteggio complessivo di 5.9 che supera di gran lunga quello fatto registrare nella relazione precedente di 3.1. In Cina, il brand Milan è secondo solo a Real e Barcellona, mantenendosi stabile sul coefficiente di 15.3 che è lo stesso dell’anno passato. Insomma, un marchio già ricco di storia e tradizione come quello rossonero che continua a crescere anno dopo anno.