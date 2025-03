Il cerchio sul nuovo direttore sportivo inizia a stringersi: tutto porta a Fabio Paratici

Questa scelta avrà un peso enorme sul futuro del Milan. Sbagliarla rischia seriamente di mandare in fumo i progetti rossoneri, tanto ambiziosi quanto complicati da realizzare, soprattutto se i risultati sportivi dovessero continuare ad essere quelli di questa deludente stagione. L'impressione è che però il cerchio sul nuovo direttore sportivo starebbe cominciando a stringersi, con l'amministratore Giorgio Furlani che avrebbe messo nel mirino un profilo in particolare tra tutti quelli valutati nel corso di queste settimane.

Furlani ha scelto il nuovo direttore sportivo: sarà Fabio Paratici

Scrive questa mattina La Repubblica che tutto porta a credere che Fabio Paratici sarà il nuovo amministratore delegato del Milan. L'ex Juventus è davanti nelle preferenze di Furlani rispetto a Tony D'Amico ed Igli Tare, il preferito del club rossonero fino a qualche settimana fa prima che Zlatan Ibrahimovic si defilasse in questa scelta delicata.

Alla fine a spuntarla potrebbe per l'appunto essere Fabio Paratici, che approccerebbe al suo ruolo da consulente esterno in attesa che la sua squalifica si estingua il prossimo 20 luglio. Ma cosa porta l'ex Juventus ad essere il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan? Il classe 1972 piace a Giorgio Furlani per l'esperienza maturata tra Samp, Juve e Tottenham, i rapporti interazionale e anche la capacità di pescare sia giocatori affermati che di prospettiva.

Prima Paratici, poi l'allenatore

Una volta scelto il nuovo direttore sportivo, che come detto sarà con ogni probabilità Fabio Paratici, il Milan si dedicherà alla scelta dell'allenatore. L'idea resta quella di indirizzarsi su un profilo italiano che conosca bene la Serie A, come ad esempio Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini o anche Maurizio Sarri, anche se il nome che convincerebbe più di tutti sembrerebbe essere quello di Massimiliano Allegri. Occhio anche alla suggestione Conte.