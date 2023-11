Il diamante serbo che ha stregato il Milan: alla scoperta di Matjia Popovic

Come riportato questa mattina da Gianluca Di Marzio, il Milan è fortemente interessato alla giovane stella del Partizan Belgrado, Matjia Popovic, in scadenza di contratto con il proprio club il prossimo 31 dicembre. Il ragazzo inoltre, l'11 ottobre 2023 è stato nominato dal "The Guardian" Come uno dei maggiori prospetti calcistici nati nel 2006: andiamo così alla scoperta del nuovo obiettivo di mercato rossonero.

Il focus sul ragazzo: caratteristiche e numeri

Nato l'8 gennaio 2006 ad Altötting, in Germania, Matjia è però di nazionalità serba e rappresenta attualmente il futuro del Partizan Belgrado. Nelle caratteristiche tecniche vediamo come il fantasista serbo sia un giocatore duttile, bravo a spaziare su tutto il fronte di gioco offensivo e dotato inoltre di un'importante struttura fisica (195 centimetri). Può giocare da trequartista, sull'esterno a sinistra o all'occorrenza anche da prima punta, ricordando, in un certo senso De Ketelaere. Il ragazzo sa fare gol: nella passata stagione infatti ha messo a segno 21 gol in 25 partite condite inoltre da 5 assist. Lo scorso maggio, in occasione dell'Europeo Under-17 con la sua Serbia ha affrontato nei gironi Italia e Spagna, e proprio Popovic risultò decisivo in entrambe le sfide realizzando due assist contro gli azzurri e uno contro gli spagnoli.

L'offerta del Milan e il piano per gennaio

Il contratto di Popovic con il Partizan Belgrado scadrà a dicembre e i contatti con il padre e agente del giovane talento serbo sono frequenti da questa estate, con la chiara intenzione da parte del fantasista di non voler proseguire la propria avventura con il club serbo. Il rischio, come sempre in questi casi, è che attorno a Popovic possa scatenarsi un'asta, con il padre-agente pronto ad ascoltare tutte le possibili offerte da parte di altri club. Il Milan però si è mosso in fretta, offrendo al ragazzo un contratto di 4 anni e mezzo fino al 30 giugno 2028.

Concorrenza internazionale

I rossoneri sono stati veloci e abili nel creare un canale di comunicazione con il padre e agente del giocatore, ma come riporta Relevo, sul diamante serbo ci sono altri top club europei interessati a lui: Barcellona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen e Ajax su tutti, pronti a competere per una concorrenza internazionale.

Il precedente poco rassicurante

E' doveroso ammettere che, in questo momento, sul Milan pesa un altro precedente serbo dai risultati poco positivi. Infatti, l'esempio che facciamo riguarda il caso di Marko Lazetic, acquistato dai rossoneri nel gennaio 2022 per 4 milioni di euro a 18 anni compiuti. Finora l'attaccante serbo non ha fatto bene, attualmente in prestito al Fortuna Sittard senza però risultare decisivo.