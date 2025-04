Il fastidio di Conceiçao e il paragone con Fonseca. I numeri sono in favore del predecessore

vedi letture

Al termine della partita contro l'Atalanta, Sergio Conceiçao ha risposto alle domande circa il suo futuro, evidenziando il poco rispetto avuto nei suoi confronti: "Non è facile per me perché non hanno neanche tanto rispetto perché si parla dell'allenatore del Milan come uno che non è mai stato dentro al calcio e non è vero" sono state le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN, nella quale ha evidenziato un certo fastidio.

Contro i bergamaschi il tecnico ha eguagliato Paulo Fonseca nel numero di partite sulla panchina del Milan: 24. Ed è inevitabile fare il paragone sul loro percorso. Con Fonseca che ha una media voto migliore, di 1.75. In suo favore c'è il ritorno alla vittoria del derby dopo 6 ko consecutivi, la vittoria bellissima al "Bernabeu" contro il Real Madrid e un'eredità in Champions League che vedeva il Milan con un piede e mezzo agli ottavi di finale. Complessivamente sono arrivate 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con 44 gol fatti e 27 subiti.

Sergio Conceiçao ha una media inferiore, di 1.58. In suo favore la vittoria in Supercoppa Italiana, superando Juventus e Inter. Ma da allora le sfide contro le big sono state un tabù: mai un successo, tante, troppe sconfitte. Anche in casa. E se Fonseca era caduto a San Siro solamente contro il Napoli, Conceiçao ha incassato i ko contro Lazio e Atalanta. Nel complesso 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Con 37 gol fatti e 30 subiti. In pratica sotto in ogni statistica.

Guardando gli scontri contro le prime 8, la statistica fa paura:

GESTIONE PAULO FONSECA

3ª giornata, Lazio - Milan 2-2

5ª giornata, Inter - Milan 1-2

7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1

10ª giornata, Milan - Napoli 0-2

13ª giornata, Milan - Juventus 0-0

15ª giornata, Atalanta - Milan 2-1

18ª giornata, Milan - Roma 1-1

Partite giocate: 7

Vittorie: 1

Pareggi: 3

Sconfitte: 3

Gol fatti: 7

Gol subiti: 10

Punti conquistati: 6

Media punti: 0.86

- - -

GESTIONE SERGIO CONCEICAO

21ª giornata, Juventus - Milan 2-0

23ª giornata, Milan - Inter 1-1

9ª giornata, Bologna - Milan 2-1

27ª giornata, Milan - Lazio 1-2

30ª giornata, Napoli - Milan 2-1

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2

33ª giornata, Milan - Atalanta 0-1

Partite giocate: 7

Vittorie: 0

Pareggi: 2

Sconfitte: 5

Gol fatti: 4

Gol subiti: 10

Punti conquistati: 2

Media punti: 0.29

Restano due partite da disputare contro le migliori 8, tre delle quali in casa. Nel dettaglio:

36ª giornata, Milan - Bologna (11 maggio)

37ª giornata, Roma - Milan (18 maggio)

Conceiçao ha raccolto il Milan all'ottavo posto, a cinque giornate dalla fine il Milan è nono, fallendo virtualmente la qualificazione alla Champions League e con pochissime speranze di andare in Europa League. Ben poche anche quelle di andare in Conference League. Non qualificarsi a nessuna delle coppe europee sarebbe un fallimento assoluto, che il Milan ha conosciuto nella storia recente per tre anni consecutivi, quelli della piena banter era: Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic e Brocchi. Cinque allenatori a succedersi dal 2014 al 2016 senza riuscire e trovare una quadra. C'è ancora la ciambella di salvataggio della Coppa Italia alla quale aggrapparsi, per dare un senso alla stagione.