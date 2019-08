Il Genoa insiste, il Milan tentenna: Biglia può servire a Giampaolo, ma quell’ingaggio...

Vendere o no, questo è il dilemma. Cosa fare con Lucas Biglia? Il Milan aveva provato a inserire il playmaker argentino nell’operazione Veretout, senza però riuscire a convincere la Fiorentina. In assenza di proposte concrete e in presenza di un organico ridotto - tra infortuni e vacanze - il giocatore è regolarmente partito per la tournée americana, dove ha disputato due ottime partite.

TRATTATIVA - L’esperienza dell’ex Lazio potrebbe far comodo a Giampaolo, ma l’assalto del Genoa - riferisce Tuttosport - ha un po’ spiazzato i vertici di via Aldo Rossi, che adesso stanno cercando di capire come muoversi. Il Milan si priverebbe volentieri dello stipendio del centrocampista (3.5 milioni netti), ma al contempo vorrebbe incassare qualche milione dalla sua eventuale cessione. Il Genoa, però, che ha risolto il problema del mega ingaggio di Biglia proponendogli 4 milioni più bonus spalmati su due anni, non sembra intenzionato a spendere per il cartellino, considerando anche il fatto che il giocatore andrà in scadenza nel 2020.

FATTORE GIAMPAOLO - Al momento, dunque, è tutto "congelato". Ma i rossoblù non mollano. L’argentino è convinto di potersi giocare le sue carte in rossonero, ma non avrebbe alcun problema a trasferirsi al Genoa, dove potrebbe giocare con continuità. Ma attenzione: Giampaolo avrebbe già fatto capire al club che Biglia può servire e che se dovesse andar via, andrebbe sostituito.