Il Giornale - Milan, il sogno è ancora Morata: niente scambio con Higuain, si lavora al prestito secco

Sfumato Muriel (e in precedenza Ibrahimovic), Leonardo deve cercare un altro attaccante che possa alternarsi a Cutrone e Higuain. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Giornale, la pista che porta ad Alvaro Morata non è da considerarsi totalmente chiusa, anzi...

PRESTITO - Lo spagnolo potrebbe anche accettare un prestito di 6 mesi in rossonero visto che al Chelsea il tecnico Maurizio Sarri gli spesso preferisce Hazard nell’inedita veste di falso nueve, relegando sia lui che Giroud in panchina. Stando all’indiscrezione, l’ex Juve potrebbe approdare a Milano nonostante la presenza in rosa di Higuain, sul quale la dirigenza del Milan ha giurato non esserci nessuna trattativa per una sua partenza imminente.

TENTATIVO - Niente scambio, dunque: Leonardo sarebbe intenzionato a fare un tentavo con i Blues per chiedere il centravanti in prestito secco fino a giugno. Il dirigente rossonero vuole regalare a Gattuso un grande rinforzo per l’attacco, ma a gennaio non può permettersi spese folli. Morata potrebbe così tornare in Italia a tempo determinato, con il Milan che, in estate, valuterebbe poi il da farsi.