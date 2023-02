Il jolly del Milan che farebbe comodo ad ogni allenatore

MilanNews.it

Dicono che gli attaccanti ti facciano vendere gli abbonamenti e vincere le partite, mentre i difensori i campionati. È vero, però generalmente non si parla mai abbastanza della straordinaria importanza tecnico-tattica che hanno i giocatori duttili, in grado di giocare in più ruoli e quindi di offrire al proprio allenatore un ventaglio di soluzioni tali da consentire al mister l’utilizzo del modulo e degli schemi ideali, sapendo che in caso di emergenza si possa contare su di loro. Giocatori che a prescindere dal contesto si rivelano funzionali e complementari; giocatori che sanno unire quantità e qualità, che hanno cervello e polmoni e che si mettono a disposizione delle necessità della squadra, anteposte alle proprie. Giocatori come Rade Krunic.

NON RUBA L’OCCHIO, MA QUANTO È UTILE

Il centrocampista bosniaco, classe 1993, non è il classico giocatore che ti ruba l’occhio. Non è nemmeno un titolare inamovibile (e ad essere precisi, nemmeno un titolare “non inamovibile”), però quando viene chiamato in causa il suo lo fa sempre con impegno e dignità. Anche risultando tra i migliori in campo, vedasi la prestazione contro il Monza o quella contro l’Atalanta. Rade Krunic non è e non sarà mai quel tipo di giocatore per il quale i tifosi si immoleranno a chiederne la titolarità, non lo è mai stato e difficilmente inizierà ad esserlo alla soglia dei 30 anni; tuttavia è quel tipo di giocatore che quando non c’è, per l’allenatore è un problema anche solo non averlo a disposizione in panchina. Senza giocatori così, cambiano per forza le idee che un allenatore può avere a partita in corso.