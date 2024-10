Il leader tecnico del Milan. Pulisic sempre più decisivo: nessuno come lui nel 2024 tra i giocatori di Serie A

La prima stagione in rossonero di Christian Pulisic è stata ottima, ma l'americano sta riuscendo nell'impresa di fare ancora meglio quest'anno: siamo solo a fine ottobre, ma il numero 11 milanista è già a quota sette gol segnati in tutte le competizioni (la scorsa annata l'ha chiusa con 15 reti totali) e tre assist. Insomma, se dovesse andare avanti così il record di gol segnati nella scorsa stagione lo batterà molto presto.

IL PIU' UTILIZZATO - Pulisic è diventato il leader tecnico indiscusso del Milan di Paulo Fonseca che non riesce proprio a fare a meno di lui: l'americano è infatti il giocatore rossonero di movimento più impiegato dal tecnico portoghese. La fiducia è massima e la sensazione è che quando l'allenatore milanista pensa alla formazione da mettere in campo il primo nome che scrive è proprio quello di Pulisic che sa essere decisivo sia da attaccante esterno che da trequartista alle spalle del centravanti centrale.

NESSUNO COME CHRIS! - Martedì in Champions League contro il Club Brugge, match nel quale ha aperto le marcature con un gol direttamente da calcio d'angolo, Christian ha poi raggiunto un nuovo recordo personale davvero impressionante: nel 2024, infatti, il giocatore statunitense è il calciatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni (24, frutto di 15 reti e 9 assist). Nessuno dunque è decisivo come lui.