Il mercato estivo del Milan: dalle priorità rispettate alle tante cessioni (ma poco redditizie)

vedi letture

Si è chiuso nelle scorse ore il mercato estivo 2024. Il Milan è stato uno dei club più attivi e alla fine ha chiuso sette nuovi arrivi: si tratta di Jimenez, Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Vos e Abraham. Fin dal primo giorno, il club rossonero aveva ben chiaro in testa quali erano le priorità per rinforzare la rosa, in particolare un nuovo centravanti visto l'addio di Giroud e un centrocampista difensivo da piazzare davanti alla difesa. Dopo settimane a parlare di Zirkzee, alla fine la scelta del Diavolo è ricaduta su Alvaro Morata che dovrà portare al Milan, oltre ai suoi gol, anche la sua leadership. E' stata una lunga telenovela invece l'arrivo di Youssouf Fofana, acquistato a titolo definitivo dal Monaco dopo una trattativa infinita: il francese è stato fin dall'inizio la prima scelta dei dirigenti milanisti che hanno aspettato a lungo prima di avere l'ok del club monegasco. I rossoneri hanno infine sistemato la difesa con l'acquisto di Pavlovic ed Emerson Royal e hanno riscatto Jimenez dal Real Madrid. L'ultimo colpo in entrata è stato invece Tammy Abraham, arrivato in prestito dalla Roma all'ultimo giorno di mercato. Con lui, Fonseca avrà un'arma in più in attacco, anche se probabilmente i tifosi si aspettavano altro.

MERCATO IN USCITA - Per i dirigenti del Milan è stata poi un'estate intensa anche per le uscite che sono state diverse: alcune scontate, come il riscatto di De Ketealaere da parte dell'Atalanta e le cessioni di alcuni giovani come Colombo, Maldini, Nasti e Romero, altre sicuramente più sorprendenti come quelle di Kalulu e Saelemaekers, entrambi esaltati durante il pre-campionato da Fonseca. Ha lasciato il Diavolo anche Adli, mentre fino all'ultimo i rossoneri hanno provato a cedere anche Bennacer, il quale però alla fine è rimasto a Milanello, bloccando così altri arrivi, come per esempio quello di Rabiot. Tutte queste cessioni non hanno però portato molti soldi nelle casse milaniste (diverse partenze sono avvenute in prestito) e questo ha certamente condizionato le strategie del Milan che puntava ad avere un budget maggiore per il mercato in entrata.

Ecco nel dettaglio la lista degli acquisti e delle cessioni del Milan durante il mercato estivo 2024:

ACQUISTI

Jimenez (difensore - Real Madrid)

Morata (attaccante - Atletico Madrid)

Pavlovic (difensore - Salisburgo)

Emerson Royal (difensore - Tottenham Hotspur)

Fofana (centrocampista - Monaco)

Vos (centrocampista - Ajax)

Abraham (attaccante - prestito dalla Roma)

CESSIONI

Kalulu (difensore - prestito alla Juventus)

Nasti (attaccante - Cremonese)

Pellegrino (difensore - prestito all'Independiente)

Maldini (attaccante - Monza)

Colombo (attaccante - prestito all'Empoli)

Romero (attaccante - prestito all'Alaves)

Simic (difensore - Anderlecht)

Vasquez (portiere - prestito all'Empoli)

Roback (attaccante - Muangthong United)

De Ketelaere (attaccante - Atalanta)

Lazetic (attaccante - prestito al Bačka Topola)

Giroud (attaccante - fine contratto)

Kjaer (difensore - fine contratto)

Caldara (difensore - fine contratto)

Mirante (difensore - fine contratto)

Saelemaekers (centrocampista - prestito alla Roma)

Adli (centrocampista - prestito alla Fiorentina)