Il miglior pre-campionato degli ultimi anni, tra giovani che crescono e partenti che si rivalutano

Il pre-campionato del Milan si chiude in bellezza, sollevando il trofeo "Silvio Berlusconi" ma soprattutto con ottime indicazioni in vista della sfida contro il Torino. Nel complesso la preparazione della squadra è andata benissimo, non solo per i risultati sul campo ma anche per come essi sono stati ottenuti. Successi brillanti contro squadre sulla carta più quotate come Real Madrid e Manchester City, al netto delle grandi assenze sia da parte degli avversari che dei rossoneri.

La mano di Fonseca

Nella conferenza stampa dello scorso 8 agosto, Paulo Fonseca rispose a chi chiedeva le tempistiche per vedere la sua mano nel nuovo Milan: "Io penso che la prima partita contro il Torino mi aspetto di vedere le mie idee sul campo. Questo è un processo che ha bisogno di tempo. Cominciamo oggi ma senza giocatori importanti: arriveranno più tardi e non penso che saremo perfetti il primo giorno di campionato ma si potrà cominciare a vedere una squadra diversa". Per quel che si è visto sicuramente molti concetti sono stati assimilati, si vede un bel gioco e con un'idea chiara di dominio. Certo, molti titolari hanno saltato parte della preparazione ma quello che hanno messo in mostra i presenti è stato incoraggiante.

I giovani che crescono, i grandi che si rivalutano

La scelta ricaduta su Fonseca è data anche dalla volontà del club di valorizzare i giovani. Abbiamo scoperto così le qualità di Lorenzo Torriani tra i pali e di Mattia Liberali sulla trequarti. L'assenza dei titolari è stata colta come un'opportunità dai presenti: non solo i giovani citati ma anche da chi, al rientro dal prestito, sembrava destinato a nuova collocazione. È il caso di Alexis Saelemaekers, inizialmente sul mercato e tolto proprio da Fonseca dopo le brillanti performances estive. Il belga è un jolly preziosissimo, importante per gli equilibri e il gol contro il Monza è la ceralacca per la conferma.

I pre-season passati

Senza scavare troppo nel passato, ci limitiamo all'era Pioli, quindi dal pre-campionato del 2020 a oggi. Proprio quello di 4 anni fa è stato l'unico senza sconfitte, sebbene il valore complessivo degli avversari fosse palesemente inferiore. Del resto siamo appena rientrati a giocare dopo lo stop per pandemia Covid e gli spostamenti limitati al minimo indispensabile. Buono anche il pre-campionato dell'anno dello scudetto, dove a piegarci è stato solo il Valencia e comunque dopo la lotteria dei calci di rigore. Quest'anno dal dischetto ci è capitato di giocarcela col Barcellona. E abbiamo vinto noi.

- - -

2024 - allenatore Paulo Fonseca

Rapid Vienna - Milan 1-1

Florenzi

Manchester City - Milan 2-3

Colombo 2, Nasti

Milan - Real Madrid 1-0

Chukwueze

Barcellona - Milan 2-2 (3-4 dcr)

Jovic, Pulisic

Milan - Monza 3-1

Saelemaekers, Jovic, Reijnders

- - -

2023 - allenatore Stefano Pioli

Milan - Lumezzane 7-0

Pobega 2, Messias, Colombo 2, Romero, Zeroli

Real Madrid - Milan 3-2

Tomori, Romero

Juventus - Milan 2-2 (4-3 dcr)

Thiaw, Giroud

Monza - Milan 1-1 (5-6 dcr)

Pulisic

Milan - Trento 0-1

Milan - Etoile du Sahel 4-0

Loftus-Cheek 3, Giroud rig.

Milan - Novara 4-2

Chukwueze, Okafor, Calabria, Colombo

- - -

2022 - allenatore Stefano Pioli

Colonia - Milan 1-2

Giroud 2

Zalaegerszeg - Milan 3-2

Giroud, Krunic

Wolfsberger - Milan 0-5

Leao, Rebic, Messias, Adli, Gabbia

Marsiglia - Milan 0-2

Messias, Giroud

Vicenza - Milan 1-6

Leao, Messias, Rebic 2, aut. Dalmonte, Tomori

- - -

2021 - allenatore Stefano Pioli

Milan - Modena 5-0

Brahim Diaz, Leao, Tomori, Krunic, Théo Hernandez

Nizza - Milan 1-1

Giroud

Valencia - Milan 0-0 (5-3 dcr)

Real Madrid - Milan 0-0

Milan - Panathinaikos 2-1

Giroud 2

- - -

2020 - allenatore Stefano Pioli

Milan - Novara 4-2

Paqueta 2, Laxalt, Calabria

Milan - Monza 4-1

Calabria, Maldini, Kalulu, Colombo

Milan - Vicenza 5-1

Castillejo 2, Colombo, Brahim Diaz, Stanga

Milan - Brescia 3-1

Kessie, Colombo, Castillejo