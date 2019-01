Il Milan a Genova sarà decimanto, ma la vittoria non può sfuggire

Rammarico, delusione, stanchezza e grattacapi. Questa la zavorra che ha accompagnato il Milan, al rientro dalla sconfitta saudita contro la Juventus. La finale di Supercoppa italiana, a detta di Mister Gattuso, avrebbe dovuto essere una svolta per la stagione, un’iniezione di fiducia per la seconda metà di stagione e per il raggiungimento del quarto posto, e della conseguente qualificazione in Champions League. Così non è stato. Nonostante una buona prestazione, infatti, il Milan non è riuscito a far male alla squadra di Allegri, complici episodi a sfavore già ampiamente discussi. Ciò che ora resta tra le mani dei rossoneri sono le assenze. Ai molti indisponibili per infortunio, già prima della partita di ieri, si aggiungono Kessie, Calabria e Romagnoli, tutti squalificati. Inoltre, a Genova contro il Genoa di Prandelli, il Milan dovrà fare a meno anche dello stesso Gattuso, anch’esso squalificato con l’accusa di aver rivolto parole offensive nei confronti dell’arbitro.

PIOVE SUL BAGNATO – Il Milan, quindi, dovrà fare a meno di tre giocatori cardine nell’attuale rosa, titolari inamovibili nella prima metà di stagione. Le assenze di Kessie, Calabria e Romagnoli vanno ad aggiungersi a quelle a lungo termine di Bonaventura, Biglia e Caldara e ai dubbi riguardanti Suso e Higuain. Lo spagnolo non è stato convocato per una squalifica per la sfida contro la Juventus. Tuttavia, il numero 8 milanista era rimasto fuori anche dalla sfida contro la Sampdoria per un risentimento sovrapubico, che dovrebbe aver smaltito, e la sua presenza contro il Genoa non è ancora certa. Altro discorso, invece, per Gonzalo Higuain, che al momento sembra essere sempre più lontano dai rossoneri.

OBIETTIVO TRE PUNTI – A dispetto delle assenze, Gennaro Gattuso dovrà schierare la miglior formazione a sua disposizione sul campo del Marassi, lunedì contro il Genoa. La sfida contro la squadra di Prandelli, infatti, è di fondamentale importanza per rimanere agganciati al quarto posto in classifica, attualmente distante un solo punto. I rossoneri, inoltre, dovranno scendere in campo determinati a conquistare i tre punti, in considerazione anche delle sfide delle rivali per la qualificazione. Roma e Lazio, infatti, saranno impegnate rispettivamente contro Torino, in casa, e Napoli, in trasferta. Due sfide ostiche, che potrebbero far rallentare le due romane.