Il Milan alza l'asticella per Veretout, ora si attende la risposta della Roma: è duello per il francese

Sono ore calde, anzi caldissime, per il futuro di Jordan Veretout. Il giocatore, non convocato per la tournée USA e partito dal ritiro di Moena, è ormai al passo d'addio: su di lui si stanno sfidando Milan e Roma, protagoniste di una sorta di asta dove il giocatore sembra non avere posto preferenze precise. Stamattina Pradé e Joe Barone si sono intrattenuti per circa un'ora presso la sede rossonera: il Diavolo ha alzato l'offerta per il centrocampista francese (si parla di 16 milioni più bonus), togliendo Lucas Biglia dalle trattativa. Se l'argentino dovesse trasferirsi a Firenze (è gradito a Montella) lo farà, eventualmente, solo con un'operazione distaccata.

SFIDA A DUE - Ora si attende l'eventuale risposta della Roma e, qualora le offerte coincideranno, sarà fondamentale la volontà del giocatore. Sappiamo che il classe '93 ha dato il benestare ad un eventuale trasferimento in rossonero, ma i giallorossi non sono assolutamente fuori dalla contesa. E' un gioco di piccoli rilanci e di dettagli che potrebbe far pendere la bilancia in un senso o nell'altro.

SI CORRE PER VERETOUT - Il fatto che il Milan abbia accelerato in questi ultimi giorni fa capire che in casa rossonera c'è volontà di regalare una nuova mezz'ala a Marco Giampaolo, il quale necessita di calciatori pronti e subito presenti per poter costruire il suo centrocampo. Bennacer, anche se arrivasse, sarebbe a disposizione soltanto da agosto, visto l'attuale partecipazione alla Coppa d'Africa: ieri l'Algeria ha battuto la Costa d'Avorio ed è volata in semifinale, aumentando di conseguenza i tempi di attesa. Ora però la concentrazione va tutta su Jordan Veretout, nel braccio di ferro con la Roma di Fonseca.