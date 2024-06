Il Milan che verrà. In attesa degli acquisti c'è da sfoltire una rosa di 35 giocatori

Mercato già nel vivo anche se l'apertura ufficiale risale al 1° luglio. Il Milan a oggi ha già registrato due movimenti, entrambi in uscita: De Ketelaere all'Atalanta per 22 milioni più 2 di bonus e il 10% su eventuale futura rivendita e il prestito di Marko Lazetic al Backa Topola. Uscite che si aggiungono agli addii per fine contratto di Olivier Giroud, Simon Kjaer, Antonio Mirante e Mattia Caldara.

In entrata si registra l'opzione di rinnovo per Jovic, che il club ha deciso di esercitare e nel frattempo si cercherà di regalare a Paulo Fonseca un centravanti, un centrocampista difensivo, un terzino destro e un centrale di difesa. Allo stato delle cose, però, ci sarà un grande lavoro in uscita da fare. Con l'inizio della stagione sportiva 2024/25 la rosa della prima squadra rischia di ritrovarsi con 35 giocatori ma nessun volto nuovo.

Motivo della rosa XXL è dato dal rientro dei giocatori in prestito: dei 15 giocatori mandati altrove a trovare spazio, solo 2 sono stati ufficialmente piazzati (i già citati CDK e Lazetic) e gli altri presumibilmente saranno nuovamente ricollocati. Chi ha più possibilità di restare in rossonero è Chaka Traoré che dovrebbe restare a disposizione di Fonseca nel pre-season per essere valutato meglio dal tecnico. Per il resto si smisteranno i giocatori tra prestiti, ricollocamenti nella squadra B e cessioni. E in caso estremo anche risoluzioni di contratto, controparte permettendo: è il caso di Divock Origi e Fode Ballo-Touré, fuori dal progetto ma legati da contratti pesanti e poco appetiti sul mercato per ragioni anagrafiche e di ingaggio (4 milioni netti il belga, 1 milione il senegalese). Più facile trovare acquirenti per Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini, reduci da buone stagioni a Bologna e Monza: entrambi potrebbero portare denaro in cassa, così come Lorenzo Colombo e Luka Romero per i quali non ci saranno opposizioni in caso di trasferimento a titolo definitivo. Si punterà ancora su Nasti sul quale i rossoneri terranno la proprietà del cartellino mentre è da valutare la posizione di Devis Vasquez, i cui sei mesi all'Ascoli sono stati molto buoni. Saluterà senza troppi rimpianti Marco Pellegrino, se dovesse arrivare qualche offerta e qualche sirena dall'Argentina si sta muovendo.



Questa è al 22 giugno la proiezione della rosa del Milan 2024/25:



Portieri

Mike Maignan

Lapo Nava

Marco Sportiello

Devis Vasquez (di rientro dal prestito all'Ascoli)



Difensori

Fode Ballo-Touré (di rientro dal prestito al Fulham)

Andrea Bozzolan (di rientro dal prestito al Perugia)

Davide Calabria

Alessandro Florenzi

Matteo Gabbia

Théo Hernandez

Pierre Kalulu

Marco Pellegrino (di rientro dal prestito alla Salernitana)

Filippo Terracciano

Malick Thiaw

Fikayo Tomori

Centrocampisti

Yacine Adli

Ismael Bennacer

Antonio Gala (di rientro dal prestito al Sestri Levante)

Ruben Loftus-Cheek

Daniel Maldini (di rientro dal prestito al Monza)

Yunus Musah

Tommaso Pobega

Tijjani Reijnders

Alexis Saelemaekers (di rientro dal prestito al Bologna)

Attaccanti

Samuel Chukwueze

Lorenzo Colombo (di rientro dal prestito al Monza)

Luka Jovic

Rafael Leao

Marco Nasti (di rientro dal prestito al Bari)

Noah Okafor

Bob Murphy Omoregbe (di rientro dal prestito al Sestri Levante)

Divock Origi (di rientro dal prestito al Nottingham Forest)

Christian Pulisic

Luka Romero (di rientro dal prestito all'Almeria)

Chaka Traoré (di rientro dal prestito al Palermo)