Il Milan di Giunti è campione d'inverno: che numeri per i rossoneri!

Grazie al successo per 2-1 (Maldini, Capanni, Compagnon) sull'Udinese, il Milan di Giunti è campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Grazie ai tre punti guadagnati nel match giocato alle 11:00 a Udine, i rossoneri si portano a sette vittorie consecutive e nove in totale. Oltre ai risultati, l’allenatore umbro, da quando ha preso la panchina un anno fa, è riuscito a far cambiare pagina ai propri ragazzi. Dopo l’inizio disastroso nel campionato della scorsa stagione, mister Giunti non è riuscito ad evitare la retrocessione in Primavera 2 ma ha dimostrato di aver un’idea di gioco ben precisa ed è stato capace di metterla in pratica.

I GOL REALIZZATI – Quello dei rossoneri è il miglior attacco del campionato. In sole undici partite, il Milan di Federico Giunti ha realizzato ben 30 gol. Il match con più gol è Milan-Parma: la gara finì 6-0. Il capocannoniere della squadra è Emanuele Pecorino a sei gol, gli stessi di Marco Brescianini, il capitano della squadra rossonera. Subito dopo c’è Luan capanni, a quota quattro gol. Tre gol invece per Daniel Maldini.

I GOL SUBITI – Oltre ad essere il miglior attacco, il Milan è anche la miglior difesa della competizione. Sono solo nove i gol subiti in undici partite. Oltre all’utilizzo delle due scoperte Potop e Michelis, ormai la coppia titolare dopo l’infortunio di Merletti, c’è stato anche l’inserimento di Mattia Caldara in sole tre partite: contro lo Spezia, la Virtus Entella e contro l’Udinese.

CALCIOMERCATO – Tra i protagonisti del campionato dei rossoneri c’è anche Emanuele Pecorino. A suon di gol, l’attaccante arrivato in estate dal Catania ha portato la squadra di mister Giunti al primo posto in classifica, e il club di Via Aldo Rossi si sta muovendo per riscattare il giocatore: operazione da 500mila euro.