Il Milan e la politica dei giovani: perché non Dumfries?

Calcolando che con il Monza è stata una semplice amichevole precampionato, il Milan di Stefano Pioli, proprio nel match contro i brianzoli, ha mandato in gol tutti giocatori Under-23: Calabria, Maldini, Kalulu e Colombo. Soddisfazioni e motivo di orgoglio per tutto il settore giovanile rossonero e per la proprietà Elliott, che sta lavorando sodo per produrre talenti. Questa politica di rinforzo giovanile (valida chiaramente per la prima squadra) è iniziata principalmente con l'arrivo della nuova società: si punta su ragazzi di valore e promettenti, ma con il puntellamento in rosa di giocatori di esperienza (vedi Kjaer ed Ibrahimovic). E allora perché non puntare su Dumfries?

CAPITANO GIOVANE E CON ESPERIENZA - La carriera calcistica del classe '96 è iniziata allo Sparta Rotterdam nel 2014 - dove il giocatore di Aruba ha collezionato ben 65 presenze. Dumfries è poi passato all'Heerenveen (club sempre di Eredivisie), per poi giungere nella sua squadra attuale: il PSV Eindhoven, nella quale - dal 2018 - è sceso in campo per ben 55 volte e diventandone il capitano a soli 23 anni. Dunque, perché non puntare su di lui, poichè ha già avuto esperienze in campo europeo (sia in Champions League che in Europa League) ed in campo internazionale (Nazionale olandese), e dare cosi un grande rinforzo a Stefano Pioli per la corsia destra. Attualmente con Calabria e Conti e il giovane Kalulu i rossoneri hanno bisogno prima di vedere, ma l'idea Dumfries resta importante.

I SUOI NUMERI DELLA SCORSA STAGIONE - Nella passata stagione, Denzel Dumfries ha totalizzato ben 40 presenze (con 8 gol, 4 assist e 7 cartellini gialli), così suddivisi:

Eredivisie: 25 presenze, 7 gol, 3 assist e 7 cartellini gialli.

Europa League: 6 presenze e 1 assist.

Preliminari di Champions League: 2 presenze.

Preliminari di Europa League: 4 presenze e 1 gol

Coppa d'Olanda: 2 presenze.

Supercoppa olandese: 1 presenza.