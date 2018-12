Il Milan e la rosa europea ridotta a 21 giocatori: pochissimo spazio per i nuovi acquisti, possibili rinunce ed un rinnovo quasi obbligatorio

"Se il club non dovesse rispettare il pareggio di bilancio al 30 giugno 2021, sarà escluso dalla partecipazione alla successiva competizione UEFA alla quale dovesse qualificarsi nel corso delle due stagioni successive, 2022/23 e 2023/24. Al club verranno anche trattenuti 12 milioni di euro di profitti della UEFA Europa League 2018/19. Inoltre, non potrà registrare più di 21 giocatori per le competizioni UEFA 2019/20 e 2020/21". Questo quanto recitato dalla camera arbitrale dell'organo UEFA per il mancato rispetto del FPF 2014/17. Poteva andare molto peggio, vista la situazione di partenza, ma è chiaro che queste limitazioni influenzeranno (sebbene non direttamente) i prossimi mercati. Ancora da capire invece cosa accadrà per quanto riguarda la stagione 2017/18, per la quale il Milan potrà ricevere ulteriori sanzioni.

PAREGGIO DI BILANCIO - Elliott si trova a gestire un rosso di bilancio, attuale, di 126 milioni di euro. Arrivare al pareggio entro due anni in mezzo non è impossibile, ma dipenderà da due fattori principali: il primo, inevitabile, sarà la qualificazione alla prossime edizioni di Champions League, l'altro sarà legato al mercato, dove non saranno praticabili spese troppo folli, ma questo era ovvio anche prima della sentenza. Gazidis, Leonardo e Maldini dovranno quindi cercare di migliorare la rosa con pochi acquisti mirati, cercando di rendere la rosa compatta, fluida e dal massimo rendimento.

LISTA RIDOTTA - Da valutare attentamente, in quanto molto "spinoso" a livello tecnico, è l'obbligo, da parte del Milan, di presentare una rosa di 21 giocatori per le prossime due competizioni UEFA. Va ricordato che in Lista A vanno iscritti almeno 8 giocatori "cresciuti localmente", ovvero calciatori cresciuti nel club, iscritti sui registri di un club per tre anni dai 15 ai 21 anni di età, e giocatori cresciuti nella federazione (max 4 su 8), ovvero iscritti sui registri di un altro club della stessa federazione per tre anni dai 15 ai 21 anni di età. In Lista B, invece sono iscrivibili giocatori nato dal 1° gennaio 1998 in avanti (nel 2019/20) e dal 1° gennaio 1999 (nel 2020/21). Donnarumma e Cutrone, in caso di permanenza al Milan, potranno quindi essere iscritti alla Lista B nella prossima stagione, mentre l'attaccante dovrà passare in Lista A in quella successiva.

Andiamo a valutare una lista ipotetica per il 2019/20, in base alla rosa attuale del Milan, ricordando che Abate, Zapata, Bertolacci, Mauri e Montolivo sono in scadenza di contratto, mentre Bakayoko e Higuain sono in prestito con diritto di riscatto.

IPOTETICA LISTA A 2019/20:

Portieri:

Sicuri in caso di permanenza: 1. Reina.

Dubbi in caso di permanenza: Antonio Donnarumma (cresciuto localmente). Per l'Europa League 2018/19 il Milan ha iscritto anche Antonio Donnarumma, ma è possibile che nel 2019/20 completi il reparto portieri con Plizzari, o un altro giovane, in Lista B per rendere più flessibile la lista principale. Va però considerato che il fratello maggiore di Gigio è cresciuto localmente, il che potrebbe giocare a suo favore.

Difensori:

Sicuri in caso di permanenza: 2. Calabria (cresciuto localmente), 3. Caldara (cresciuto nella Federazione), 4. Musacchio, 5. Romagnoli (cresciuto nella Federazione), 6. Conti (cresciuto nella Federazione), 7. Rodriguez.

Sicuri in caso di rinnovo: 8. Abate (cresciuto localmente). In quanto giocatore cresciuto localmente, Abate potrebbe avere grandi chances di riconferma, rendendo il suo rinnovo quasi obbligatorio, a meno che il Milan non voglia inserire un giovanissimo esclusivamente per fare numero.

Dubbi in caso di rinnovo: Zapata. Il colombiano si sta dimostrando un difensore affidabile e si sta parlando di possibile rinnovo, ma anche se ciò accadesse non è scontato che venga iscritto in Lista UEFA.

Dubbi in caso di permanenza: Laxalt, Simic e Strinic. L'ex Genoa è schierabile in più ruoli e potrebbe essere iscritto in lista, ma il Milan dovrà rinunciare obbligatoriamente a qualche elemento della rosa per far spazio ai nuovi acquisti e a due giocatori cresciuti localmente.

Centrocampisti:

Sicuri in caso di permanenza: 9. Biglia, 10. Kessie, 11. Bonaventura (cresciuto nella Federazione). Da valutare soprattutto le condizioni del centrocampista marchigiano, il quale dovrebbe essere comunque a disposizione a partire dall'estate. Se le condizioni dell'ex Atalanta non fossero perfette per l'inizio della stagione, il Milan non potrà permettersi di "aspettarlo", andando a sostituirlo con un altro giocatore.

Sicuri in caso di riscatto: 12. Bakayoko. Qui dipenderà dalla scelta del Milan sul mercato, in caso di riscatto al Chelsea il parigino sarà sicuramente in lista. In caso contrario questo posto verrà comunque preso da un nuovo acquisto.

Da iscrivere: dai due ai tre giocatori. Obbligata la presenza di almeno sei centrocampisti in rosa, di conseguenza, in caso di permanenza di Bakayoko, ne servirebbero altri due, tenendo conto che Paquetà potrebbe essere schierato in mediana.

Probabili rinunce: Bertolacci (cresciuto nella Federazione), Mauri (cresciuto nella Federazione) e Montolivo (cresciuto nella Federazione). Tutti e tre a scadenza e con rinnovi poco probabili. Difficilmente li rivedremo al Milan e di conseguenza in lista UEFA.

Attaccanti:

Sicuri in caso di permanenza: 13. Calhanoglu, 14. Castillejo, 15. Paquetà, 16. Suso.

Sicuri in caso di riscatto: 17. Higuain

Da iscrivere un giocatore. Teoricamente un centravanti, a meno che non ci si affidi ai soli Cutrone e Higuain (o chi per lui).

Dubbi in caso di permanenza: Borini. L'ex Liverpool è sicuramente un giocatore duttile, ma se restasse al Milan potrebbe comunque essere sacrificato, non essendo neanche iscrivibile tra i giocatori cresciuti nella Federazione. Borini in questo momento farebbe la corsa su Castillejo.

Due inserimenti obbligatori: 18. Giocatore cresciuto localmente, 19 Giocatore cresciuto localmente. Potrebbero essere Donnarumma e Cutrone, prelevati dalla Lista B, o due ragazzi del settore giovanile rossonero. Dovranno essere tre se Abate non venisse confermato.

IPOTETICA LISTA B:

Portieri: Donnarumma, Plizzari

Attaccanti: Cutrone (2019/20 ma non nel 2020/21).

---------------------------------------------------------------------------------

Da ciò che ne evince, il Milan avrebbe dai 2 ai 3 posti liberi, dovendo completare la lista dei 4 giocatori cresciuti localmente. In questa lotto ci sarebbero soltanto Calabria e Abate (tra l'altro in scadenza), a cui vanno aggiunti i quattro cresciuti nella Federazione, ovvero Caldara, Conti, Romagnoli e Bonaventura. Due di quei posti dovranno quindi essere presi da calciatori cresciuti nel settore giovanile rossonero. Verosimilmente il Milan si affiderà a due ragazzi del Settore Giovanile, oppure "promuoverà" Gigio Donnarumma e Cutrone dalla Lista B. Resteranno quindi al massimo due caselle per i nuovi innesti sul mercato, a meno che non si rinunci a qualche inaspettato che andrebbe comunque sostituito.