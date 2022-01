Il Milan e quella capacità di sapersi rialzare e ripartire: Pioli conta sullo spirito consolidato dei suoi

Se c’è una cosa che il Milan di Stefano Pioli, in questi anni, ha dimostrato di saper fare è incassare i colpi, anche quelli bassi. Magari è andato giù qualche volta, ma si è sempre rialzato. Insomma, ancora un altro round, un altro match: lo spirito è sempre stato questo. E il tecnico, ovviamente, si augura che possa essere così anche stavolta.

Su con la testa... e col morale!

Come sottolinea Tuttosport, Pioli conta sulla capacità dei suoi di reagire in modo positivo nei momenti di difficoltà. Lo Spezia ha mandato al tappeto i rossoneri, ma c’è una bella differenza tra l’andare giù e il rimanerci. Nelle ultime stagioni, osserva il quotidiano, quando la situazione è diventata critica, il Milan è sempre riuscito a risollevarsi anziché cedere all’inerzia della fase complicata.

Doppia sfida cruciale

Ecco, sta per arrivare un altro banco di prova. La Juve domenica, quindi l’Inter dopo la sosta: in ballo ci sono Champions, inteso come posizione da blindare, e Scudetto. La stella polare della gestione Pioli è sempre stata quella di (ri)partire da un gruppo coeso. Perché si può anche prenderle e cadere storditi, ma l’importante, come detto, è avere la forza di tirarsi su, ancora e ancora.