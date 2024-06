Il Milan Futuro per il Milan del futuro. 12 milioni sull'U23: investimento voluto e pronto a partire. Da Camarda a Simic col sogno Prima Squadra

Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha ufficializzato l'iscrizione della sua under23 (denominata ufficialmente "Milan Futuro") al campionato di Serie C 2024-2025; domani ci saranno i sorteggi dei gironi e si capirà se il Milan sarà iscritto nel girone A (nord Italia), girone B (centro Italia) o girone C (sud Italia), alternandosi, una per gruppo, con le seconde squadre di Juventus e Atalanta.



Il perché del progetto

Nel comunicato del Club si legge, innanzitutto, che il progetto U23 nasce al termine di una programmazione iniziata tre anni fa "con l'obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero" ed è una strategia che sarà evidente sin da subito; con i professionisti adulti della Serie C, infatti, si potranno confrontare sin da subito i vari Camarda, Zeroli, Simic, Jimenez, Bartesaghi, Raveyre e Chaka Traoré, talenti che, chi più chi meno, hanno già assaggiato la Serie A e che, nel loro percorso di formazione, avevano bisogno di sparring partner più quotati dei loro coetanei.

A giovarne, ovviamente, sarà la Prima Squadra: oltre allo strettissimo rapporto già esistente tra Ibrahimovic e Kirovski (uomo a capo del reparto tecnico dell'under23), ci sarà una collaborazione costante e continua tra Paulo Fonseca, allenatore della Prima Squadra, e Daniele Bonera, l'uomo scelto per guidare i ragazzi rossoneri dalla panchina; tale cooperazione comprenderà un lavoro su circa 50 calciatori in totale da utilizzare, con le rispettive regole, in entrambi i campionati. Dall'under 8 all'under19 (la Primavera), i 260 giovanissimi dell'Accademy rossonera troveranno nel Milan Futuro uno sbocco nuovo, utilissimo, forse anche doveroso e necessario, per la loro carriera. Ad aiutarli, tutta una serie di nuove strutture: oltre a quelle rinnovate di Milanello, il Milan Futuro giocherà le sue partite nel presto ristrutturato (grazie ad una spesa di 1 milione di euro) stadio di Solbiate Arno.

Per farla breve: i 12 milioni di euro che RedBird sta investendo nel Milan Futuro aiuteranno certamente quello che sarà il Milan del Futuro.