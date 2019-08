Il Milan ha bisogno di Conti: lui e Calabria saranno fondamentali

Nei giorni scorsi è emersa una voce, più o meno ventilata, secondo la quale Andrea Conti ragionasse sulla sua permanenza in rossonero. Il Parma si sarebbe fatto avanti per il prestito del ragazzo, assicurando spazio e continuità che al Milan non sarebbero scontati, considerando la presenza di Davide Calabria. Un'ipotesi che tuttavia si è spenta rapidamente: l'agente del classe '94, intervistato da MilanNews.it, ha escluso categoricamente una partenza dal club rossonero, in quanto Conti è motivatissimo nel giocarsi le sue chances alla guida di Marco Giampaolo.

TITOLARE - Due estati fa Conti era, quasi indiscutibilmente, il titolare della corsia destra rossonera. Nelle gare di qualificazione per l'Europa League fu uno dei migliori, persistente stantuffo sulla fascia, risorsa importante per la manovra rossonera. Poi l'infortunio, gravissimo, seguito da un altro tonfo che lo ha costretto a saltare la prima parte della scorsa stagione. Nel frattempo Calabria, continuo, attento ed efficace, si è conquistato meritatamente il posto, tant'è che, dopo il rientro, l'ex Atalanta ha faticato a sovvertire le gerarchie.

REPARTO DA NON TOCCARE - Nelle prime amichevoli estive Giampaolo ha continuato sul canovaccio degli scorsi mesi: Calabria davanti e Conti pronto a subentrare. Una situazione che non sembra tuttavia preoccupare il laterale di Lecco, il quale, nella recente intervista a "La Gazzetta dello Sport" (28 luglio), si diceva motivato e deciso a restare in rossonero. Difficile che la sua opinione sia cambiata diametralmente in pochi giorni, vista anche la situazione numerica in casa milanista. Se nel 2018/19 il Milan, oltre a Calabria e Conti, aveva Abate, ora a destra il tecnico di Giulianova dispone di soli due calciatori: rinunciando al numero 12, tra l'altro in prestito, Maldini, Boban e Massara dovrebbero investire altri soldi per un sostituto di Calabria. Con i due sopracitati, disponibili ed arruolabili, il club rossonero ha sostanzialmente blindato la corsia destra, motivo in più per non andare a toccarla.