Il Milan ha scelto il "parametro zero" Origi: ecco il colpo in attacco. E per l'esterno ci sono due opzioni

In attesa di scoprire la decisione di Ibrahimovic, il Milan si è già mosso per il futuro "bloccando " un centravanti di grande esperienza internazionale. Si tratta di Divock Origi, giocatore in scadenza di contratto con il Liverpool. Come riporta Tuttosport, il belga viene visto dalla dirigenza rossonera come l’uomo giusto per poter dare nuova linfa all’attacco.

Affare a "costo zero"

Il Milan, prelevando lo svincolato Origi, andrebbe a pagare solo il suo stipendio, avvalendosi anche del Decreto Crescita che garantisce sconti dal punto di vista fiscale. Insomma, un vero e proprio affare low cost per un giocatore di grande qualità. In molti, infatti, sottolineano come Origi sia una punta dai gol pesanti, come quelli realizzati nella semifinale di ritorno di Champions League del 2019 contro il Barcellona.

Doppia opzione per la fascia

Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, dunque, sembrano intenzionati a investire su un parametro zero per rafforzare l’attacco, con la possibilità di destinare il budget per la campagna acquisti agli altri reparti. Al Milan, ad esempio, serve un esterno di destra con determinate caratteristiche, e chissà che il colpo non possa essere Asensio, già seguito dai rossoneri in passato. Occhio anche a Berardi, il quale piace tantissimo a Pioli.