Il Milan ha un budget (iniziale) per il calciomercato che nessuno in Italia può permettersi

vedi letture

Una volta che verrà risolta ufficialmente la questione allenatore, con la panchina che, con ogni probabilità, sarà affidata al portoghese Paulo Fonseca, il Milan potrà dedicare energie e risorse al calciomercato. I grossi obiettivi, intanto, sono già stati individuati da tempo: al nuovo tecnico rossonero bisognerà assolutamente regalare un attaccante titolare, un centrocampista con caratteristiche difensive, un difensore centrale ed un terzino destro.

Le parole di Furlani

Lo ha sostanzialmente confermato anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero: "Il Milan del futuro faremo di tutto per renderlo competitivo e faremo un lavoro più mirato rispetto all’anno scorso quando abbiamo dovuto fare un cambiamento profondo della rosa. Quindi andiamo a competere”. Il Milan, dunque, si prepara ad una sessione di mercato che, anche senza cessioni, potrà vederlo protagonista grazie ad una gestione economico/finanziaria oculata e precisa avuta nel corso degli ultimi anni.

Il budget

Ma quale budget sarà a disposizione per acquistare questi tasselli? Senza considerare le possibili ulteriori cessioni, Furlani, Moncada ed Ibrahimovic avranno a disposizione sin dal primo giorno di mercato circa 90-100 milioni di euro di soli cartellini, derivanti, in parte, dai saluti 'ammortizzati a bilancio' di Giroud, Kjaer, Caldara e Mirante, le cessioni di Krunic e Messias ed i probabili riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers. Ciò che è certo è che il Milan reinvestirà sul mercato tutto quello che arriva come flusso di cassa, partendo sempre, almeno nei prossimi anni, da una posizione dominante rispetto ai competitors in questo campo.