Il Milan in prestito: Morata gol e assist, la stampa turca lo esalta. Kalulu affonda, stop Bennacer

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

È tornato ad assaggiare il campo dopo oltre un mese. Entra nei minuti finali della partita contro il Panathinaikos e gli viene concesso qualche scampolo contro la Juventus. 12' in due partite, assolutamente ingiudicabile. Ma sarà prezioso per Palladino per questo finale di stagione.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 26

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Dopo cinque partite da titolare su cinque, l'algerino viene lasciato in panchina nella partita più importante per un marsigliese: quella contro il Paris Saint-Germain. Bennacer è partito forte nella sua avventura all'OM ma è drasticamente calato nelle ultime due partite, tanto che i quotidiani francesi non hanno lesinato i 4 in pagella. Un problema muscolare gli fa saltare la convocazione con la nazionale algerina.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

22 minuti per l'attaccante che ha preso il posto di Esposito nel corso della partita contro il Torino. Ingresso che non cambia quanto visto dal compagno prelevato. Anzi, ha un’occasione ghiottissima a pochi metri dalla porta che non sfrutta come dovrebbe. Non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 33

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Non giocava una partita da titolare da quasi due mesi. L'ultima volta fu un ko contro il Napoli, anche stavolta l'esito è identico. La Fiorentina travolge la Juventus, il francese non è nemmeno tra i peggiori in campo ma la prestazione è ben lontana dall'essere sufficiente. Nessun errore veramente da matita rossa, ma la forte sensazione che sia almeno svagato nel modo di stare in campo. Sbaglia anche passaggi elementari.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 32

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Gioca titolare negli ottavi di finale di Coppa di Serbia contro lo Spartak Subotica, 90' e tanto per cambiare senza segnare. Salta l'ultimo turno di campionato per squalifica.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 33

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Un gol e un assist per lo spagnolo nel 4-0 del Galatasaray contro l'Antalyaspor. La squadra vola verso il titolo, la stampa turca lo esalta, con i voti che vanno dal sette all'otto con l'eccezione di Akşam che si gioca addirittura un 9. A oggi sono 3 le reti complessive realizzate, di cui 2 dagli undici metri. Galatasaray saldo al comando con 9 punti di vantaggio sul Fenerbahce, ma la squadra di José Mourinho ha giocato una partita in meno.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 6

Reti: 3

Assist: 1

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca altri 90' nella sfida contro l'Independiente Rivadivia, vinta 2-0, trovando il quinto successo consecutivo, sempre mantenendo la porta inviolata. Huracan che sta volando, secondo in classifica nel campionato argentino a due sole lunghezze dal Boca Juniors.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Mezz'ora finale per il centrocampista, che riesce a sfruttare il tempo a disposizione contribuendo al netto successo del Bologna sulla Lazio. Suo l'assist per il gol di Santiago Castro per il momentaneo 4-0. Attento e concentrato, merita un 7 in pagella. Unica nota: nelle ultime 4 partite di campionato, Italiano lo ha schierato titolare in una sola occasione, togliendolo peraltro all'intervallo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 3

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Più che per le prestazioni in campo, fin qui ingiudicabili, lo svizzero si è fatto notare per una foto di qualche settimana fa, pubblicata sui social, dove mette in risaldo un invidiabile fisico dopo un mese sotto la cura Conte. Una chiara risposta ai detrattori che lo hanno accusato (a ragione, a dire il vero) di essere sovrappeso, motivo peraltro che ha portato alla fumata nera col Lipsia, quando il trasferimento era ormai cosa fatta. Non resta ora che rispondere sul rettangolo verde di gioco: per lui solo scampoli di gara, a Venezia gioca un quarto d'ora senza peraltro demeritare, anzi. È il migliore dei subentrati e mette una gran palla cestinata da Simeone.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è all'ottavo posto in Serie A (dati Tuttomercatoweb) con un considerevole 6.48. Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato, sei vittorie consecutive in campionato. Contro il Cagliari fa una partita nella norma: comincia con una buona intraprendenza, nei primi minuti arriva spesso al cross o a creare qualcosa di interessante in combinazione con Soulé. Cala un po' nella fase centrale della gara, poi torna protagonista di una serie di incursioni palla al piede per far saltare il banco.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 6

Assist: 5

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Il colombiano ha perso il posto da cinque partite. Siede in panchina nella sfida contro il Torino con il suo sostituto Silvestri che non demerita. Con l'italiano al posto di Vasquez, l'Empoli ha incassato 11 reti. In compenso il portiere di proprietà del Milan ha trovato gloria in Coppa Italia, protagonista dell'impresa sul campo della Juventus: nella lotteria dei rigori para il tiro di Yildiz.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 25

Reti subite: 34

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Gioca titolare in una sfida importantissima in chiave salvezza. Mezz'ala sinistra nel 3-5-2 di Nesta, che mostra fiducia nei suoi confronti. Tante idee per il centrocampista, poco preciso in fase di palleggio e timido negli inserimenti. Prova anche la conclusione in porta, senza successo. Monza sempre più vicino alla retrocessione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0