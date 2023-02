Il Milan, "La Maura" e quello che Antonello non dice: perché i rossoneri vogliono andare da soli sullo stadio

Un progetto tutto milanista , con la comunicazione fatta che è in piena linea coerente con i piani del club di via Aldo Rossi. Perché, diciamocela tutta, in questi quattro anni oltre alle lungaggini burocratiche tipiche della pubblica amministrazione italiana, sono sorti molti dubbi attorno alla reale forza economica dell’Inter e sulla sua capacità di poter affrontare seriamente un progetto che porterebbe i due club a impegnare 600 milioni di euro a testa.

La situazione debitoria di Zhang e della proprietà interista è nota a tutti, tra bond e prestiti da risanare e le continue perdite di Suning in Cina ed è del tutto normale che il Milan, che al contrario ha una proprietà solida e pronta a fare un investimento miliardario per la nuova casa rossonera, si sia iniziato a muovere per strade diverse. Alessandro Antonello, co CEO dell’Inter, si è detto sorpreso dalla scelta milanista di comunicare oggi a Sala il proprio interesse ufficiale per l’area de “La Maura”. Antonello sposta i riflettori sul Milan in modo tale che le ombre continuino a coprire i reali problemi nerazzurri sul lato economico dell’investimento. Poi emerge anche un secondo dato interessante: non più tardi di 48 ore fa si parlava di un’area all’interno della città di Milano individuata dall’Inter per il suo stadio di proprietà, oggi invece Antonello dichiara che è fuori dalla cerchia della città metropolitana. Qui gatta di cova.

La mossa del Milan è stata perfetta nei tempi e nei modi, forti della possibilità di potercela fare da soli, spiazzando l’Inter. Ci stupiamo di chi si stupisce o fa finta di essere stupito.