Il Milan punta forte su Theo Hernandez: scatenato in campo e anche fuori...

Il Milan fa sul serio per Theo Hernandez, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad. Il giocatore ha già incontrato ad Ibiza il dt milanista, Paolo Maldini, ed è rimasto molto colpito dal progetto del club di via Aldo Rossi. Il laterale mancino è reduce da un'ottima stagione nella squadra di San Sebastián, dove ha raccolto 24 presenze e ha segnato anche un gol.

VITA POCO TRANQUILLA - Come riferisce gazzetta.it, se in campo è scatenato, lo stesso di può dire della sua vita fuori dal terreno di gioco, che non è mai stata molto tranquilla: Theo Henandez avrebbe per esempio dovuto partecipare all'Europeo Under 21 che si sta svolgendo in Italia, ma non è stato chiamato dal ct della Francia in quanto in passato ha saltato due convocazioni senza dare spiegazioni (era a Marbella dove spuntò poi anche la denuncia per violenze da parte di una starlette televisiva, accuse che vennero in seguito archiviate). Non è poi passata nemmeno inosservata la festa per i suoi 20 anni, con nani in tenuta del Real Madrid e cappellini da poliziotto che gli puntavano una pistola alla tempia. Le immagini della serata sono finite sui social e creato polemiche sia in Spagna che in Francia.

INFANZIA DIFFICILE - Insomma, una vita poco tranquilla condizionata certamente anche da un'infanzia piuttosto complicata: lui e suo fratello Lucas, di due anni più vecchio, sono stati infatti abbandonati in tenera età dal padre Jean-François, calciatore sparito in Asia senza lasciare l'indirizzo né soldi. Nonostante ciò, Theo è riuscito ad emergere nel mondo del calcio e ora su di lui c'è il forte pressing del Milan, che vuole chiudere in fretta il suo acquisto dal Real Madrid.