Il Milan punta su Jimenez: un jolly tutta fascia dal potenziale ancora da scoprire

Il Milan ha intenzione di puntare tanto su Alex Jimenez, il giovane terzino classe 2005 di proprietà del Real Madrid che nella vittoriosa trasferta di Empoli di ieri pomeriggio ha fatto il suo esordio con la maglia del diavolo in Serie A. La decisione di mandare in campo lui per sostituire Florenzi, infortunatosi, e non Gabbia spostando di conseguenza Theo nel suo ruolo originale ha confermato quanto Stefano Pioli creda nel ragazzo, un vero e proprio jolly tutta fascia dal potenziale ancora da scoprire.

JIMENEZ PIACE, MA TEMPO AL TEMPO - Alex Jimenez piace tanto al mondo Milan, rimasto ammaliato dalle ultime due prestazioni in prima squadra del laterale spagnolo, che ricordiamo essere di proprietà del Real Madrid. L'entusiasmo di aver fra le mani un talento del genere deve però essere messo da parte per fare largo all'aspetto razionale del caso, visto che Jimenez deve ancora crescere tanto, soprattutto da un punto di vista fisico e difensivo. Lo spagnolo ieri ha infatti sofferto un po' le avanzate empolesi, che per la prima volta in 135' hanno messo in evidenza quelle che sono le sue lacune. Stefano Pioli, dunque, dovrà essere bravo a lavorare non solo sulle forze ma soprattutto sulle debolezze del ragazzo, così da regalarsi per le prossime stagioni un gioiellino in grado di poter dare delle soddisfazioni a tutto il mondo Milan.

JIMENEZ: THEO APPROVA - Per il modo in cui gioca e si pone con avversari e compagni Alex Jimenez ricorda molto Theo Hernandez, somiglianza della quale ha parlato anche lo stesso francese ieri pomeriggio al termine della sfida di Empoli. Il 19 del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha infatti detto: "Alex mi piace, è bello tosto, è veloce. Un piccolo Theo? Piccolino (ride, ndr)". C'è da dire, comunque, che Theo Hernandez non è l'unico senatore che ha ben accolto la promozione in prima squadra di Jimenez, come confermato dal fatto che nei minuti avuti a disposizione fra Coppa Italia e Serie A il terzino spagnolo è stato con insistenza cercato dai suoi compagni, i quali non hanno mai mancato nemmeno per un momento di fargli sentire la loro fiducia.

PAZIENZA, QUESTO CI VUOLE CON JIMENEZ - La parola d'ordine da coniare per lavorare con un prodotto come Jimenez è una sola: pazienza. Come detto lo spagnolo non è ancora un prodotto finito, e servirà un pò prima che lo sia definitivamente, motivo per il quale il Milan starebbe ritrattando il riscatto con il Real Madrid a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite in estate, così da poter lavorare con serenità sul ragazzo a partire dal prossimo giugno. Nel frattempo, comunque, nonostante l'emergenza del caso pretendere la titolarità di Jimenez potrebbe essere un azzardo, visto che sul ragazzo potrebbero posarsi pressioni dalle quali dovrebbe restare il più possibile alla larga, almeno per il momento, così da riuscire a crescere in serenità in un ambiente che ha tutta l'intenzione di coccolarlo.