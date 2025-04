Il Milan può tornare in corsa per l’Europa? Scontri diretti decisivi

vedi letture

E' vero che le altre devono ancora giocare tutte, ma la vittoria di ieri del Milan in casa dell'Udinese ha ridato un po' di speranze a tutto l'ambiente rossonero di conquistare un posto in Europa. In attesa delle altre gare della 32^ giornata, il Diavolo è a -4 dal sesto posto (Lazio, Conference League), -5 dal quinto (Juventus, Europa League) e -6 dal quarto (Bologna, Champions League). In mezzo ci sono però anche Roma (settima) e Fiorentina (ottava), dunque servirà un mezzo miracolo per conquistare la qualificazione ad una delle competizioni europee della prossima stagione.

SCONTRI DIRETTI - Mancano sei giornate alla fine del campionato, 18 punti a disposizione. Se il Milan vuole un posto in Europa deve vincerle praticamente tutte, compresi i tre scontri diretti che attendono la squadra di Sergio Conceiçao contro le squadre le stanno davanti, vale a dire Atalanta, Bologna e Roma. Il primo è tra l'altro in programma settimana prossima contro i bergamaschi che arriveranno a San Siro con l'obiettivo di blindare il posto in Champions dopo alcuni risultati negativi.

UN OCCHIO ALLE ALTRE - Nove punti in questi scontri diretti sono fondamentali: oltre a fare punti per la propria classifica, il Milan fermerebbe anche la corsa della altre pretendenti all'Europa che dovranno poi necessariamente perdere punti anche nelle altre partite. Purtroppo il destino del Diavolo non è più nelle sue mani, ma dipende necessariamente anche dai risultati delle altre. I rossoneri devono solo pensare a vincere le loro sei gare in campionato per evitare di avere ulteriori rimpianti, poi un occhio, anzi due, a quello che faranno le altre bisognerà per forza darlo.