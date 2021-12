Il Milan ricorre al calciomercato: serve un nuovo centrale. E non solo... (PODCAST)

A Simon Kjaer va il nostro più sincero in bocca al lupo per il suo post operatorio e i più affettuosi auguri di pronta guarigione: lo aspettiamo in campo, più forte di prima e leader vero, in campo e fuori, come sempre. Non sarà certamente facile sostituirlo, ma è chiaro che il Milan dovrà cercare di farlo nel miglior modo possibile.

Pioli lo ha confermato durante la conferenza stampa pre Milan-Salernitana: "Se verrà confermato il suo infortunio lungo, è chiaro che credo che ci sarà bisogno di un intervento, ma lo faremo solamente per cercare di migliorare la squadra: vale il discorso cambiare per migliorare. La società, nel caso, si farà trovare pronta".

A gennaio, dunque, il Milan si adopererà sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale e... non solo. Ne abbiamo parlato nel podcast odierno: ascoltatelo cliccando sul banner!