Il Milan riparta dalle certezze: Tomori chiamato alla definitiva consacrazione con Fonseca

vedi letture

Paulo Fonseca sta lavorando a Milanello in questi giorni, cercando di plasmare il suo Milan, iniziando a gestire i suoi nuovi giocatori, dettando nuove idee a livello tecnico e soprattutto tattico, cercando di capire potenzialità e caratteristiche della rosa a disposizione. L'allenatore portoghese porterà certamente delle novità, e con lui anche il mercato che sembra sul punto di decollare, ma sarà importante individuare le colonne portanti, le certezze da cui ripartire.

LEADER - Uno di questi giocatori sarà Fikayo Tomori: il difensore centrale del Milan ha guidato la difesa nelle ultime stagioni con rendimento altalenante: clamorosamente alto nell'anno dello Scudetto, clamorosamente al ribasso la stagione successiva, in ripresa in quella appena conclusa, l'ultima con Stefano Pioli alla guida. Tomori è stato il leader di una retroguardia spesso in difficoltà, in cui l'inglese quasi sempre si salvava ma non poteva fare miracoli per evitare i numerosissimi (troppi) gol presi.

CONSACRAZIONE - Ecco perché da lui ci si aspetta la definitiva consacrazione: Tomori è chiamato a stabilizzare verso l'alto il suo rendimento, e con l'aiuto dei nuovi dettami di Paulo Fonseca, blindare la retroguardia rossonera come nell'anno del diciannovesimo e ultimo scudetto conquistato dal Milan. La sensazione è che il centrale rossonero e il nuovo allenatore del Milan debbano stipulare una sorta di accordo: Fonseca consegnerà a Tomori le chiavi della difesa del Milan, l'inglese dovrà impegnarsi a mostrare sempre la sua versione migliore. Il tutto per il bene del Milan.