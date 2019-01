Il Milan ritrova il gol e la qualità di Suso, e come funziona l'asse con Paquetà

Il Milan ricomincia il campionato come lo aveva concluso, vincendo e conquistando i tre punti. Il successo di questo pomeriggio è arrivato al termine di una settimana ricca di polemiche e voci di mercato che, tuttavia, non hanno distratto la squadra. Contro il Genoa, oggi, è tornato in campo anche Suso, dopo i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo, in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, e la squalifica, in finale di Supercoppa italiana. In entrambe le sfide, il Milan aveva accusato l’assenza del talentuoso esterno spagnolo, unico nella rosa rossonera per imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo e creare pericoli in zona offensiva.

RITORNO DA PROTAGONISTA – E’ bastata una sola partita a Suso per riprendersi il Milan. Il numero 8 rossonero è stato schierato oggi al Marassi nonostante ancora non avesse recuperato al meglio la propria condizione fisica, dopo il risentimento sovrapubico accusato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Lo spagnolo, infatti, è stato tra i protagonisti del Milan oggi, mettendo a più riprese in difficoltà, in coppia con Conti, i difensori e centrocampisti del Genoa, creando superiorità numerica e rendendosi pericoloso in zona gol, fino alla bellissima rete del definitivo 0-2. Nelle ultime due partite, ai rossoneri era mancata molto la qualità di Suso, autore di cinque reti e ben otto assist in Serie A.

SU-PA – Il match di questo pomeriggio contro il Genoa è stato anche l’occasione per vedere all’opera per la prima volta l’asse hispano-brasiliano composto da Suso e Paquetà, che ancora non avevano giocato insieme dall’arrivo al Milan dell’ex Flamengo. I due hanno dimostrato, già in questi 90’ di esordio, una intesa decisamente positiva, con Paquetà che ha si è trovato a proprio agio nel ruolo di mezz’ala, mettendo in mostra tutta la propria qualità e personalità.