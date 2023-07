Il Milan sfida il Toro per Mazzocchi, ma Ballo frena i piani rossoneri

Il Milan è stato in questo primo mese di mercato una delle grandi protagoniste nella compravendita dei calciatori. E lo spettacolo potrebbe non essere finito qua: i rossoneri, oltre a un centrocampista, vorrebbero chiudere anche per un nuovo terzino sinistro che possa svolgere il compito di vice-Theo Hernandez. Fodè Ballo-Tourè, infatti, è destinato a salutare la compagnia.

In Ballo

Che il terzino senegalese, arrivato due anni fa dal Monaco, non sia più nei piani di Stefano Pioli è ormai chiarissimo: Ballo-Tourè è uno dei giocatori rimasti a Milanello mentre il resto della squadra partiva per gli Stati Uniti. Ma Furlani e Moncada, con tutto il team mercato, non possono affondare il colpo su un nuovo vice-Theo finchè Fodè non deciderà di trasferirsi altrove. I rossoneri avevano trovato un accordo con il Fulham sulla base di un'offerta inglese che ammontava a 4 milioni ma Ballo-Tourè ha detto no, declinando la proposta. Ora il senegalese aspetta di sentire quella del Bologna, altro club fortemente interessato al numero 5 del Milan: in questo caso, però, va ancora trovata un'intesa tra le due squadre. Il Milan preme e si augura che ben presto Ballo possa trovare la sua sistemazione.

Mazzocchi

Intanto i rossoneri tengono vive le piste che ritengono più idonee per il ruolo di vice Theo Hernandez. Una porta a Riccardo Calafiori, terzino italiano del Basilea, mentre un profilo che sta tornando in voga, secondo quanto scrive Tuttosport, è quello di Pasquale Mazzocchi, terzino classe 1995 della Salernitana. Un profilo come quello del giocatore campano farebbe comodissimo perché adattabile sia a destra che a sinistra. Anche per questo, però, c'è la concorrenza del Torino che vorrebbe portare Mazzocchi sotto la Mole per sostitutire Singo che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. Anche la squadra piemontese, dunque, è bloccata come il Milan: non può affondare sul terzino della Salernitana se prima non se ne va l'attuale titolare del posto in squadra. Quella tra Milan e Torino sembra dunque una lotta a distanza su chi riuscirà a vendere per primo.