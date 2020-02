Il Milan si gode un Donnarumma super, la dirigenza farà di tutto per trattenerlo

Stagione non facile per i rossoneri, che dopo venticinque giornate di Serie A si trova al sesto posto (pari punti con il Napoli di Gattuso) e tenterà di lottare fino all'ultimo per il quinto posto, con un occhio anche al quarto. Sono poche le notizie positive, ma tra queste c'è la grandissima stagione di Gianluigi Donnarumma. Il portierone rossonero, uscito nella gara contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, ha trovato la decima clean sheet proprio contro i viola.

DECISIVO - Gianluigi Donnarumma sta facendo vedere tutte le sue qualità quest'anno, con prestazioni super e poche sbavature. Inoltre, da quando è arrivato Pioli sulla panchina rossonera, il portiere di Castellamare di Stabia ha trovato davanti a sè anche una grande compattezza difensiva: infatti sono ben dieci le volte in cui l'estremo difensore rossonero è riuscito a mantenere la propria porta inviolata nel corso della stagione, in ventiquattro presenze.

FUTURO - Ibra ha dato la scossa all’ambiente, Rebic ha portato punti pesanti, Donnarumma ha dato sicurezza alla squadra. Raiola ha messo in dubbio la sua permanenza in rossonero, ma i vertici di via Aldo Rossi faranno di tutto per convincere Gigio a restare, contando anche sul suo amore per questi colori.

LE CONDIZIONI - Al termine della gara contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Donnarumma : "Gli è arrivato un calcio che gli ha procurato una distorsione alla caviglia, spero si possa risolvere entro domenica prossima". Nella giornata di oggi, il portiere classe '99, insieme ad altri compagni, ha svolto un lavoro personalizzato per tornare già nella gara di domenica contro il Genoa.