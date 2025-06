Il Milan sogna Luka Modric: Tare ha già discusso internamente l'acquisto a zero

Il Milan sogna Luka Modric, questa l'indiscrezione riportata in questi minuti dal collega Matteo Moretto e Fabrizio Romano che sul loro profilo X apre alla suggestione di vedere il fuoriclasse croato in rossonero. Dopo aver concluso qualche giorno fa la sua leggendaria carriera al Real Madrid, che l'ha reso il giocatore più vincente nella storia dei Blancos, Modric non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il giocatore, ormai 39enne, non ha fretta e vuole prendere questa decisione con calma e coinvolgendo anche la sua famiglia.

Nell'indiscrezione, Moretto sottolinea come il ds Igli Tare abbia già discusso internamente sulla possibilità di portare Modric nella Milano rossonera a parametro zero. Gli ostacoli da abbattere sono soprattutto di tipo economico. Il croato non ha mai nascosto della sua passione per il MIlan da bambino. Al momento è solamente una suggestione ma è una situazione che va monitorata nei prossimi giorni.