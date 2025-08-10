Milan, se Allegri insisterà con la difesa a tre potrebbe arrivare anche un centrale d’esperienza: occhio a Djimsiti

vedi letture

Con la partenza di Malick Thiaw direzione Newcastle, Massimiliano Allegri si ritrova con soli tre difensori centrali in rosa, vale a dire Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Il Milan dovrà quindi tornare sul mercato per fare un nuovo innesto in quella zona di campo e chissà che non possano essere due: come spiega stamattina Tuttosport, infatti, se il tecnico milanista nsisterà con la difesa a tre allora potrebbe arrivare anche un centrale d’esperienza negli ultimi giorni di mercato. E un nome che potrebbe essere valido per il Diavolo è quello di Berat Djimsiti, giocatore albanese classe 1993 dell'Atalanta.

Ma prima c'è da prendere un titolare e i nomi, sempre secondo il quotidiano torinese, su cui starebbero lavorando i dirigenti milanisti sono principalmente tre: Giovanni Leoni del Parma, Caleb Okoli del Leicester e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ricordiamo che il Milan incasserà 38 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus dalla cessione di Thiaw al Newcastle.

