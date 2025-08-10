MN - Milan, trattativa rapida per De Winter: si stanno definendo le cifre con il Genoa. C'è l'ok del belga
Il Milan si sta muovendo rapidamente per portare alla corte di Allegri un nuovo difensore centrale dopo la cessione di Thiaw al Newcastle. Apprende la redazione di MilanNews.it che il club rossonero sta definendo le cifre di De Winter con il Genoa, scelto come sostituto del tedesco.
Trattativa rapida: c’è l’ok da parte del giocatore. Il difensore belga, 23 anni, aveva già esordito con Max Allegri alla Juve in una partita di Champions League nel 2021.
