Dopo Jashari tocca a Modric: esordirà dal 1' con il Milan contro il Chelsea

Dopo Ardon Jashari, tocca a Luka Modric: ieri lo svizzero ha esordito con il Milan nell'amichevole contro il Leeds a Dublino, oggi invece alle 16 a Londra sarà il turno del campione croato giocare la sua prima partita in maglia rossonera. L'ex Real Madrid scenderà in campo dal primo minuto nel 3-5-1-1 pensato da Max Allegri e verrà schierato da mezzala sinistra con Samuele Ricci regista davanti alla difesa e Youssouf Fofana come mezzala destra.

LE SCELTE DI ALLEGRI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i Blues il tecnico livornese darà spazio a chi non ha giocato ieri contro il Leeds, come Fofana Loftus-Cheek, Leao, Bartesaghi e Maignan, e a chi ha giocato solo pochi minuti come Saelemakers, Ricci e Filippo Terracciano. Ma gli occhi di tutti saranno soprattutto su Modric che inizierà finalmente la sua avventura rossonera in campo.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

CHELSEA: (4-2-3-1) Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro.

MILAN: (3-5-1-1) Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

