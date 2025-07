Il Milan studia la proposta per Vlahovic e attende l'evoluzione con la Juventus

Il Milan sta iniziando sempre più concretamente come rinforzarsi in attacco: il fatto che Allegri, che staserà partirà con tutta la squadra in tournée, nelle prime tre amichevoli in Asia e Pacifico sarà costretto a utilizzare due giocatori in uscita, come Okafor e Colombo, la dice lunga. Il primo nome della lista rossonera è Dusan Vlahovic e ci sono diversi motivi: il club sta iniziando a studiare una proposta.

Attesa

Al momento la situazione Dusan Vlahovic si può descrivere bene con la parola attesa. La Juventus sta attendendo offerte che, però, per un giocatore apertamente ai titoli di coda della sua esperienza in bianconero, con un contratto così alto e con la scadenza tra meno di un anno, non arrivano. Si sta esplorando anche l'ipotesi della rescissione consensuale ma al momento il serbo e il suo entourage hanno sparato alto per la cifra della buonuscita. Ed è per questo che anche il Milan è in attesa: aspetta e vuole capire come poter "attaccare" il giocatore, se dovendo offrire una somma - che non sarà elevata - ai bianconeri o se potersi direttamente sedersi al tavolo con l'attaccante. Il giocatore sarebbe gradito da Allegri e non si andrebbe a spendere troppo di base fissa per comprarlo: inoltre conosce già campionato e metodologie del tecnico.

Proposta

Intanto il Milan. secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, si è seduto al tavolo per studiare la proposta del contratto da sottoporre a Vlahovic e al suo agente. Il nodo più grande di tutta la trattativa, infatti, riguarda lo stipendio. Oggi il serbo percepisce 12 milioni netti all'anno. Chiaramente il club rossonero non può garantire una cifra di questo genere ma vuole comunque fare il possibile per convincere il calciatore. Secondo la rosea, i dirigenti e avvocati rossoneri stanno mettendo in piedi una proposta da 6 milioni all'anno con diversi bonus legati a gol e vittoria dello Scudetto. In aggiunta, la base fissa potrebbe salire in caso di ritorno in Champions League nella prossima stagione, garantendo dunque un alzamento graduale dal punto di vista economico.