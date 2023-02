Il Mondiale e il contraccolpo psicologico: dopo il periodo no, Theo sta tornando dominante

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Dopo il Mondiale sono stato mentalmente basso di morale, ma ora penso che torno", così Theo Hernandez si è espresso al termine della partita contro il TOrino, dove i rossoneri hanno ritrovato il successo dopo oltre un mese, con il risultato di 1-0, davanti ai propri tifosi. Vittoria passata anche dal terzino francese, che ha messo a referto l'assist per il gol decisivo di Olivier Giroud. La condizione fisica migliora partita dopo partita, come nella partita contro il Tottenham e con il Monza in campionato.

Numeri

Con l'assist arrivato contro il Torino, Theo è salito a quota cinque assist in stagione. Contro il Tottenham, inoltre, è entrato nell'azione del gol di Diaz, vincendo prima il contrasto con Romero, poi calciando in porta e creando una potenziale occasione da gol, trasformata in rete dal classe '99 spagnolo. Oltre a migliorare i propri numeri, il terzino rossonero migliora continuamente le proprie prestazioni, ritornando ad essere il laterale di spinta e dominante sulla fascia sinistra, aiutato sicuramente anche dal cambio tattico di mister Pioli in queste partite.

Colonna

Grazie alla titolarità nel match contro il Monza, il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, ha raggiunto le 150 presenze in gare ufficiali con la maglia rossonera. L'avventura del francese con il Diavolo è iniziata nel luglio del 2019. E, con il passare del tempo, l'ex Real sta diventando sempre di più un colonna portante della squadra di Mister Pioli. Il terzino rossonero, nonché vice capitano della squadra, sta indossando la fascia al braccio vista l'assenza di Davide Calabria, alle prese con un problema al muscolo otturatore dell’anca.