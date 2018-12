Il "no" di Ibra mette nei guai il Milan: attacco rossonero, tutte le difficoltà nella ricerca del profilo giusto

"Sarebbe stata una storia bellissima". Così Leonardo, con un velo di amarezza, ha accompagnato l'annuncio del tramonto della pista Ibrahimovic. Nelle scorse settimane in tanti si sono espressi con perplessità in merito al possibile ritorno di Zlatan, ma la verità è che il classe '81 avrebbe risolto tanti grattacapi sia alla dirigenza rossonera che a Rino Gattuso. Perché trovare un centravanti pronto e di esperienza, capace di segnare e a prezzo di quasi saldo è un esercizio ai limiti dell'utopia. Lo svedese sarebbe stato il profilo perfetto ma resterà nel limbo di ciò che avrebbe potuto essere e non sarà.

IL TOTO ATTACCANTE - Sfumato Ibra è ripartito il toto-attaccante, con una girandola di nomi ai limiti della vertigine. L'unica certezza è che il Milan difficilmente potrà investire grandi cifre a gennaio, di conseguenza opterà per un'occasione, un calciatore in prestito o in prossimità alla scadenza del contratto. Allo stesso tempo non ci si può limitare ad un semplice tappabuchi: serve una terza punta, in grado sia di fare il titolare sia di subentrare di sovente a gara in corso. A gennaio mancano meno di venti giorni e trovare un elemento del genere non sarà affatto semplice.

TEMPI STRETTI E NECESSITA' - Uno dei nomi maggiormente cavalcati in queste ore è Fabio Quagliarella, su cui la Sampdoria, comprensibilmente, cerca di fare muro. L'attaccante blucerchiato avrebbe le caratteristiche giuste per completare, senza grossi esborsi, il reparto offensivo rossonero, ma vanno risolti due quesiti. Il primo: il club di Ferrero mollerà la presa? Il secondo: il giocatore spingerà per lasciare una piazza che lo ama e dove sta continuando a fare la differenza? Nel frattempo si attende il responso della UEFA e la sua sanzione che, in un senso o nell'altro, potrebbe influire su qualsiasi discorso. Gattuso, dalla sua, dovrà cercare di recuperare pienamente Gonzalo Higuain, rendendo meno impellente (ma comunque necessario) l'arrivo di questo agognato rinforzo.