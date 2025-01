Il peso della vittoria non è solo sportivo. Quanto può incidere economicamente la vittoria a Zagabria

vedi letture

Gli ottavi di finale per le tre italiane in corsa non significano solo schivare due partite di playoff, insidiose per l'avversario e per le energie da sprecare. E non solo perché permetterebbero a Inter e Milan di poter programmare i recuperi delle partite di campionato contro Fiorentina e Bologna. Entrare subito tra le prime otto vorrebbe dire avere anche un significativo ritorno economico, vediamo come:

La riforma della nuova Champions League ha portato delle modifiche anche nell'importo del montepremi e nella sua distribuzione. Le 36 partecipanti alla League Phase hanno incassato 18.62 milioni (3 milioni in più rispetto al precedente format). Poi ci sono i risultati sul campo: l'Inter ha incassato per le cinque vittorie e un pareggio 11.2 milioni (2.1 a vittoria, 0.7 per il pareggio); il Milan con cinque vittorie ne ha incassati 10.5; l'Atalanta 9.8 per quattro vittorie e due pareggi; la Juventus 8.4 con tre vittorie e pareggi; il Bologna 3.5 milioni con una vittoria e due pareggi.

Quanto pesa l'ultima giornata? Tantissimo a livello economico. La UEFA ha deciso di distribuire parte dei ricavi alle partecipanti in base al piazzamento in classifica: 183.15 milioni saranno suddivisi in 666 quote da 275mila euro distribuite tra le 36 squadre. L'ultima in classifica prenderà solo una quota, la prima ne prenderà 36. Per intenderci l'Inter, attualmente quarta in classifica, avrebbe un ulteriore premio di 9.075 milioni (0.275x33 quote); il Milan, attualmente sesto in classifica, avrebbe un ulteriore premio di 8 milioni e 525 mila euro e l'Atalanta settima prenderebbe 8.25 milioni. La Juventus 17ª per ora si assesta sui 5.5 milioni; il Bologna che è 28° prenderebbe al momento 2.475 milioni. Cifre che salirebbero in caso le squadre dovessero migliorare la propria posizione. Il terzo posto, il migliore a cui Milan e Atalanta possono ambire, vale 9.35 milioni; il secondo, nel mirino dell'Inter, vale 9.625.

L'ingresso tra le prime otto inoltre porterebbe a un bonus di ulteriori 2 milioni più altri 11 per l'accesso agli ottavi di finale. Vincere la partita di stasera renderebbe tutto automatico, oltre a garantire altri 2.1 milioni per la vittoria su partita singola. Solo 1 milione per chi sta immediatamente nelle posizioni dietro, ossia dal 9° al 16° posto, più un ulteriore milione garantito dall'accesso ai playoff.