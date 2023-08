Il piano del Milan per il settore giovanile inizia a dare frutti: 4 giovanissimi stabilmente in Prima Squadra

In estate il Milan ha cambiato e sta cambiando tantissimo: ci sono nuovi dirigenti, sono andati via calciatori importanti e ne sono già arrivati tanti. E in mezzo a tutti questi cambiamenti è importante notare che si stanno facendo spazio in Prima Squadra anche alcuni giovanissimi prodotti del settore giovanile rossonero.

I quattro ragazzi

Sin dall'inizio del ritiro, infatti, Pioli ha voluto a sua disposizione alcuni calciatori che, nella passata stagione, facevano parte della squadra Primavera di Ignazio Abate che raggiunse le Final Four di Youth League: si tratta di Jan-Carlo Simic, difensore centrale serbo classe 2005, Kevin Zeroli, centrocampista italiano del 2005, Chaka Traoré, esterno ivoriano del 2004, e Davide Bartesaghi, terzino sinistro italiano classe 2005. Tutti hanno fatto sostenuto la tournée negli Stati Uniti, trovando anche alcuni minuti in campo e ottime prestazioni, come quella di Simic contro il Real Madrid e quella di Bartesaghi contro il Barcellona.



La strategia

L'idea del Milan, d'altronde, è quella di regalare sempre più giocatori prodotti del settore giovanile del club alla Prima Squadra. Ed ecco che Bartesaghi, per esempio, potrebbe fare il vice Theo Hernandez, mentre gli altri citati saranno a disposizione di Pioli per qualsiasi evenienza, crescendo e imparando: "Vedendo i grandi campioni - ha spiegato Ignazio Abate - riesci sempre a rubargli qualcosa dentro e fuori dal campo, spero che i miei ragazzi l’abbiano fatto, ma sono ragazzi intelligenti. Ogni anno qualche ragazzo parte come aggregato alla Prima Squadra, lavoriamo per vederne uno in pianta stabile un giorno. Sarebbe il sogno mio e di tutto l’ambiente”.