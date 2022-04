Il Sole 24 Ore - Milan-Investcorp: i capitali da 3-4 gruppi del Golfo Persico

MilanNews.it

La trattativa tra Elliott e Investcorp per il passaggio del Milan nelle mani del fondo arabo è ormai agli sgoccioli. Ci siamo quasi: venerdì o al massimo all'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci il signing, vale a dire la firma dell'accordo preliminare, ultimo step prima del closing, previsto dopo la fine del campionato. Stabilito anche il prezzo del club rossonero: 1,1 miliardi di euro.

LA STRUTTURA DELL'OPERAZIONE - Quello che resta ancora da capire è la struttura di questa operazione: secondo quanto riferisce il giornalista Carlo Festa sul blog de Il Sole 24 Ore, ci sarà da iniettare una robusta componente di equity, cioè risorse proprie del fondo, ma Investcorp è anche un gestore di capitali di altri che sono per la maggior parte ricche famiglie dell'area del Golfo Persico, gruppi finanziati sempre di quell'area e anche qualche fondo sovrano.

FONDO AD HOC - Per quanto riguarda il Milan, verrà creato un fondo ad hoc, un veicolo di permanent capital, che potrebbe essere sottoscritto da 3-4 soggetti. Al momento non si sa chi saranno i sottoscrittori del fondo in questione, ma si dovrebbe trattare comunque di gruppi finanziari o ricche famiglie del Golfo Persico. Servirà ancora un po' di tempo per capire chi metterà concretamente i soldi nel progetto Milan. In questo caso Investcorp sarà dunque solo il gestore di soldi altrui.