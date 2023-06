Il tempo stringe, i parametri zero hanno occhi ovunque: per Thuram serve accelerare ora per fare il colpo (PODCAST)

MilanNews.it

Giorni importanti di mercato per il Milan. Dopo l'addio di Maldini e Massara, la strategia dei rossoneri sul mercato è cambiata: Furlani e Moncada hanno individuato in alcuni parametri zero gli obiettivi ideali del mercato rossonero: per la difesa è stato osservato Evan N'dicka, mente a centrocampo Yuri Tielemans. Davanti occhi su Marcus Thuram.

I primi due obiettivi sono già svaniti: l'ex Eintracht ha scelto la titolarità alla Roma, oltre ad uno stipendio sicuramente più alto rispetto a quello offerto dai rossoneri, mentre l'ex Leicester ha firmato per l'Aston Villa, rimanendo così in Premier League.

L'ultimo nome che i rossoneri seguono a zero è Marcus Thuram: il francese ha occhi ovunque, soprattutto da parte del PSG, che ha proposto una ricca offerta per portare a casa il giocatore. Thuram non ha ancora deciso, per questo il Milan ha l'obbligo di sfruttare questa fase di stallo tra le parti per accelerare e convincere il giocatore, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche quello economico. Il tempo stringe e i parametri zero sono cercati da chiunque, sarà compito del Milan mettere un po' di gas e chiudere quello sarebbe un colpo che in attacco manca da parecchio tempo.