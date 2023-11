Il VAR salva Abisso, il Milan non si salva da sé stesso: 2 punti buttati a Lecce

Ennesima prestazione a due facce, ennesimi punti buttati della stagione. Dalla possibilità ripetuta di andare sopra 0-3, nonostante i troppi infortuni (oggi abbiamo perso Loftus-Cheek, Leao e Calabria. Incredibile), al 2-2 con la quasi beffa finale. Un copione che inizia ad essere quasi imbarazzante, per tutti i protagonisti oggi chiamati in causa.

È impensabile che una squadra che per valore tecnici dovrebbe lottare con facilità per una posizione Champions League nell'attuale Serie A abbia questi cali di concentrazione. Inaccettabile che professionisti di alto livello, sulla carta, non riescano a leggere i momenti di una partita ormai indirizzata. Assurda la gestione dei cambi di Pioli (perché Musah terzino, mettendolo in grande difficoltà, e non subito Florenzi?). Incommentabile l'epidemia di infortuni che questa squadra si porta dietro da anni: ogni partita è accompagnata da un bollettino di guerra che ha esasperato tutti i tifosi. Oggi per Calabria e Leao problemi al flessore, e si superano così i 20 problemi muscolari in stagione. Ma quando si deciderà di intervenire su questa cosa?

Per non parlare dell'arbitro Abisso, salvato (parzialmente) solo dal sempre santo VAR: gestione della partita da categorie inferiori, zero spazio al gioco fisico, cartellini sventolati senza senso e soprattutto un'espulsione (sacrosanta) a Giroud quando sotto al suo naso il difensore del Lecce aveva toccato la palla con la mano. Sarebbe stata punizione dal limite per i rossoneri, che invece ora rischiano di perdere a lungo Olivier (qui i dettagli). Fortunatamente il VAR nel finale chiede al direttore di gara l'OFR per certificare lo step on foot di Piccoli, anche quello avvenuto sotto i suoi occhi, prima del calmoroso gol del 3-2, poi annullato.

Anche dopo la roboante vittoria di martedì contro il PSG il Milan non riesce a non accartoccarsi su sé stesso. Si fa e disfa tutto da soli. E i punti dalla vetta iniziano ad essere, potenzialmente, tanti.