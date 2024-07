In arrivo Pavlovic, il centrale mancino che tanto mancava al Milan

Strahinja Pavlovic è ad un passo dal Milan: nelle ultime ore il club rossonero e il Salisburgo si sono avvicinati ancora di più e l'accordo tra le parti è imminente. L'intesa dovrebbe essere trovata a 18 milioni di euro più bonus. Con il suo arrivo, il Diavolo mette un tassello importante alla sua difesa dove mancava parecchio un centrale di piede mancino.

FASE DI COSTRUZIONE - Nelle ultime stagione, sul centro-sinistra della retroguardia milanista ha giocato molto spesso Fikayo Tomori che però in alcune situazioni, soprattutto in fase di impostazione, è andato in difficoltà non essendo mancino di piede. Ora con Pavlovic, il Milan inserisce nel reparto arretrato un giocatore che è abituato a giocare in quella zona della difesa e sicuramente ne gioverà la fase di costruzione della formazione milanista di Paulo Fonseca.

UN ALTRO MANCINO? - Nel caso in cui Malick Thiaw dovesse essere ceduto al Newcastle, a quel punto nella rosa rossonera ci sarebbero "solo" quattro centrali di difesa, vale a dire Tomori, Gabbia, Kalulu e Pavlovic, un po' pochini visto le tante partite che attendono il Diavolo. E' probabile quindi che il Milan faccia un altro acquisto in difesa oltre al serbo e non è un caso che nelle ultime settimane siano stati accostati al club di via Aldo Rossi altri tre difensori centrali di piede mancino, cioè Diogo Leite dell'Union Berlino, Igor del Brighton e Lucumì del Bologna.