In auge Ziyech-Milan dopo le magie in Belgio-Marocco. A gennaio... (PODCAST)

Ripiegamenti difensivi, pulizia dei palloni vaganti, intercettazioni, recuperi, break offensivi e anche tanta, tantissima qualità. Se si potesse mai redigere il significato di "partita perfetta" a livello tattico, quella di ieri di Hakim Ziyech contro il Belgio ne sarebbe sicuramente un esempio impeccabile. Ricordando, poi, anche la qualità dei quattro clienti che hanno dato parecchio fastidio durante la partita: Castagne, i due fratelli Hazard e Dries Mertens nel finale. Una prova esemplare che si è conclusa con la ciliegina sulla torta: con l'assist per il 2-0 targato dall'attaccante del Tolosa, Zakaria Aboukhlal, e con la vittoria finale, che permette al Marocco di respirare in classifica (la formazione nordafricana è seconda solo alla Croazia per differenza reti, ndr). E l'ultimo ostacolo dei Leoni dell'Atlas sarà il Canada, che al momento si trova ultimo a zero punti. Ma se Ziyech sta incantando tutto il popolo di Rabat, i tifosi del Milan stanno iniziando a fantasticare su un suo possibile approdo in maglia rossonera, dicesi una di quelle carte vincenti in grado di ribaltare un campionato.

PERFETTO PER PIOLI - La sua disponibilità ad abbassarsi quasi sulla linea dei difensori mostrata contro la nazionale di Martinez potrebbe stuzzicare, e non poco, Stefano Pioli. In un Milan che fa del riempimento degli spazi e della capacità di essere una squadra fluida e compatta, Hakim sarebbe una pedina perfetta per alzare il livello tecnico-tattico della corsia di destra. E non solo: perché il marocchino potrebbe regalare al tecnico del Diavolo anche altre soluzioni di posizionamento. Ma la decisione finale, a gennaio, sarà di competenza del Chelsea: il giocatore ha sempre reclamato spazio ed è stufo di continuare ad essere una seconda scelta. Ed è su questo che il Milan dovrà puntare per riuscire a strappare probabilmente uno degli affari dell'ultimo decennio.

