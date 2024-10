In mezzo alla bufera Maignan c'è: Mike è tornato su livelli alti. E ora il rinnovo...

In un Milan che deve avere a che fare con diversi problemi: infortuni, rosa corta, disobbedienze più o meno evidenti, Champions che non decolla e una classifica in Serie A deludente qualche nota positiva comunque c'è. Una di queste fa Mike di nome e Maignan di cognome. Il portiere rossonero, tolta la sfortunata partita con il Liverpool, segnata poi oltre che dagli errori anche dal solito problema fisico, è tornato ad essere una certezza tra i pali.

In queste prime uscite ha fatto il massimo per tenere la squadra quanto più possibile in partita nonostante i numerosissimi tiri subiti: contro la Fiorentina era riuscito pure a indirizzare il verso della partita con il rigore parato su Kean nel primo tempo: con questo penalty diventano 12 quelli sventati sui 53 affrontati in tutte le competizioni dal 2015/16 (escluse lotterie), sua stagione di debutto nei maggiori cinque tornei europei, con una percentuale di successo del 23%. Quattro di questi sono stati parati con la maglia del Milan, e quello di Firenze è il secondo parato in Serie A dopo quello intercettato a Berardi nell'agosto del 2022.

Giocatore importante ed anche esempio per i compagni per impegno e professionalità. Fonseca l'ha subito incoronato leader: "Dal primo giorno che sono qui Mike è stato un giocatore importante, uno dei leader del gruppo. Lavora bene, sempre molto equilibrato. È uno dei leader dello spogliatoio". Ora, con la Francia, è uno dei papabili a indossare la fascia da capitano vista la temporanea assenza di Mbappé dalla selezione di Deschamps.

Nei giorni scorsi, inoltre, su questi lidi (clicca qui) avevamo raccontato di come il rinnovo del portiere, il cui attuale contratto scade nel 2026, è sempre più vicino. Il dialogo tra le parti va avanti ormai da diverse settimane, ma nell'ultimo periodo club ed entourage del portiere francese si sono avvicinati sempre di più e ora l'intesa è vicina. I contatti delle ultime settimane sono stati molto positivi per il prolungamento fino al 2028 di Maignan che avrà anche un importante aumento dell'ingaggio: dagli attuali 2,8 milioni di euro, il francese andrà infatti a guadagnare oltre cinque milioni di euro.

Il giusto riconoscimento per un giocatore che oltre ad avere grande rendimento sul campo ha sempre dimostrato professionalità e attaccamento alla maglia e alla causa.